Їв би паляниці, та зубів нема. Нагадала приказка

Будинок контрактів у самому центрі міста Дубна до минулої п’ятниці був на балансі Державного історико-культурного заповідника Дубна, проте обласна рада цю будівлю (на вулиці Свободи, 1) дозволила забрати Дубенській міській раді.

Бо частина споруди — фактично в аварійному стані, і грошей на її ремонт ні в заповідника, ні в обласному бюджеті немає. Натомість дубенський міський голова пообіцяв викласти з міського бюджету кругленьку суму, аби у Дубні з’явився красивий зал церемоній.

Зазначимо, що у напіваварійному стані у Дубні — значна частина історичних будівель. Всі вони належать до заповідника, як і Дубенський замок, проте обласна та міська ради довгий час за них судилися, бо ж всі будинки — у центрі міста, а тому вигідні для здачі в оренду.

Виграла судові процеси обласна рада, але так і не вклавши гроші у відновлення старих будівель, помалу починає від них відмовлятися. На одній із попередніх сесій депутати дозволили, наприклад, приватизувати квартиру в старому будинку у центрі Дубна.

Щодо Будинку контрактів, який будували у позаминулому столітті для купців, що приїздили у Дубно на ярмарки, то його нині використовують частково. В одній половині займаються діти у різноманітних гуртках, а інша — порожня. Депутати обласної ради, передавши споруду, поставили вимогу: гуртки мають залишитися, а будівлю міськрада не матиме права продати чи знести.

Василь Скринчук, заступник міського голови Дубна:

— Раніше у будівлі на вул. Свободи, 1 був зал для церемоній, проте міська рада коштів на ремонт не могла дати, оскільки споруда була в комунальній власності обласної ради, а з обласного бюджету грошей не виділяли. Приміщення стало аварійним, і РАЦС переселили в кімнатку у цій же будівлі, але з іншого боку. Плануємо серйозне вкладення коштів задля відновлення залу церемоній. Початкову суму, думаю, буде визначено на наступній січневій сесії, коли розподілятимемо бюджет 2017 року.

Алла САДОВНИК. http://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=048648