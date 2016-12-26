125-річний ювілей Дубенської школи

125 років тому розпочав свою біографію навчальний заклад у місті Дубно, який у різний час був училищем, гімназією, ліцеєм, а зараз іменується Дубенською загальноосвітньою школою №1. Це найстаріша школа у райцентрі, вона має статус пам’ятки архітектури XIX століття.

З нагоди 125-річчя школи відбулася низка заходів: зустріч випускників (їх прибуло майже півтисячі); подячний молебень у шкільній капличці Кирила і Мефодія; концерт та урочисті збори, під час яких відзначено вчителів; благодійний ярмарок, виручені кошти з якого учні спрямували хворому вчителеві; закладено капсулу з посланням нащадкам 2041-го року; на фасаді закладу відкрито меморіальну дошку на честь родини Шумовських, яка дала світові академіків, депутатів, винахідників, письменників.

До речі, у цій школі свого часу навчався і найкращий ас польської винищувальної авіації часів Другої світової війни Станіслав Скальський. Презентували цього дня і книгу «Духовна дорога від шкільного порога», видану авторським колективом учителів за сприяння настоятеля дубенського Свято-Іллінського собору УПЦ Київського патріархату Ігоря Когута. Вона – про одинадцятьох священнослужителів – випускників школи.

Євген ЦИМБАЛЮК. Фото автора.

На фото: під час відкриття на фасаді Дубенської школи №1 меморіальної дошки на честь родини Шумовських.