19 березня – пам’ятна дата для Радивилівщини

З нагоди 73-ї річниці визволення Радивилова і навколишніх населених пунктів, яка відзначається 19 березня, міська влада ОТГ вирішила впорядкувати прилеглі території біля пам’ятників, обелісків, меморіалу Слави та братського кладовища полеглиї воїнів.

19 березня передбачено в міському парку висадити калинову алею, до акції запросять учасників бойових дій більш як 70-річної давності і нинішніх захисників незалежності України, які протистоять російській агресії. Того ж дня представники влади відвідають ветеранів та учасників бойових дій у Другій світовій війні, вручать їм вітальні листівки та подарунки. У загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівської об’єднаної громади пройде урок мужності за участю представників ветеранських організацій. Намічені на березень екскурсії учнівської молоді в Радивилівський історичний музей. У Радивилівській спортшколі 19.03 відбудеться відкрита першість з баскетболу.

Того ж дня будуть проведені такі традиційні заходи, як покладання вінків та квітів до пам’ятників, обелісків, меморіальних дощок на території громади, а в Радивилові на меморіалі Слави буде й урочистий мітинг.

(За повідомленням сайту Радивилівської ОТГ).