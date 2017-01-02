2017-й: пам’ятні дати Радивилівського району

510 років тому (1507) маршалком Волинських земель став Костянтин Іванович Острозький, батько засновника Острозької академії Костянтина-Василія Острозького.

345 років тому (1672) про Радзивилів (Радивилів) розповів у своїх нотатках дипломат Ульріх фон Вердум.

230 років тому в містечку Козин (нині село, центр об’єднаної територіальної громади) побував польський король Станіслав Август Понятовський.

210 років від народження в Радивилові художника Яна Морачинського (1807 – 1870).

170 років тому (1847) в Радивилів уперше приїхав, прямуючи до своєї майбутньої дружини на Поділля, французький письменник-романіст Оноре де Бальзак.

170 років тому (1847) в Радивилові побував проїздом композитор і піаніст Ференц Ліст.

135 років тому (1882) в Радивилові сталася велика пожежа, внаслідок якої згоріло 300 будинків, а ще через п’ять років пожежа знищила ще кілька десятків обійсть і винокурний завод.

115 років тому (1902) в місті відкрилася народна школа (на базі трикласного народного училища).

110 років від народження в Радивилові професора медицини Семена Абрамовича Каца (1907).

100 років тому (1917) в Радивилові відбулися антивоєнні революційні акції: 1 травня пройшов мітинг солдатів 32-го армійського корпусу на залізничній станції, 11 листопада створено військово-революційний комітет (35 чоловік) при 48-му окремому польовому важкому артилерійському дивізіоні (очолив М.Коковихін).

95 років від народження героя-артилериста, учасника визволення нашого району від гітлерівців Павла Григоровича Стрижака (1922 – 27 березня 1944, похований на меморіалі Слави).

75 років тому (1942) поблизу Червоноармійська (хутір Пороховня) і Гранівки (Глинянка) гітлерівці стратили близько 6 тисяч чоловік мирного населення, в основному місцевих євреїв.

40 років тому (1977) місто починає забудовуватися 5-поверховими житловими будинками.

15 років тому (2002) відбулося урочисте відкриття об’їзного автошляху біля Радивилова на трасі Чоп – Київ.

10 років тому (2007) урочисто здано в експлуатацію капітально оновлену залізничну станцію Радивилів і вокзал (начальником станції був Віктор Володимирович Гусарук /1958 – 2010/, почесний працівник транспорту України).

Підготував Володимир Ящук.