2017-й: пам’ятні дати Радивилівського району

510 років тому (1507) маршалком Волинських земель став Костянтин Іванович Острозький, батько засновника Острозької академії Костянтина-Василія Острозького.
345 років тому (1672) про Радзивилів (Радивилів) розповів у своїх нотатках дипломат Ульріх фон Вердум.
230 років тому в містечку Козин (нині село, центр об’єднаної територіальної громади) побував польський король Станіслав Август Понятовський.
210 років від народження в Радивилові художника Яна Морачинського (1807 – 1870).
170 років тому (1847) в Радивилів уперше приїхав, прямуючи до своєї майбутньої дружини на Поділля, французький письменник-романіст Оноре де Бальзак.
170 років тому (1847) в Радивилові побував проїздом композитор і піаніст Ференц Ліст.
135 років тому (1882) в Радивилові сталася велика пожежа, внаслідок якої згоріло 300 будинків, а ще через п’ять років пожежа знищила ще кілька десятків обійсть і винокурний завод.
115 років тому (1902) в місті відкрилася народна школа (на базі трикласного народного училища).
110 років від народження в Радивилові професора медицини Семена Абрамовича Каца (1907).
100 років тому (1917) в Радивилові відбулися антивоєнні революційні акції: 1 травня пройшов мітинг солдатів 32-го армійського корпусу на залізничній станції, 11 листопада створено військово-революційний комітет (35 чоловік) при 48-му окремому польовому важкому артилерійському дивізіоні (очолив М.Коковихін).
95 років від народження героя-артилериста, учасника визволення нашого району від гітлерівців Павла Григоровича Стрижака (1922 – 27 березня 1944, похований на меморіалі Слави).
75 років тому (1942) поблизу Червоноармійська (хутір Пороховня) і Гранівки (Глинянка) гітлерівці стратили близько 6 тисяч чоловік мирного населення, в основному місцевих євреїв.
40 років тому (1977) місто починає забудовуватися 5-поверховими житловими будинками.
15 років тому (2002) відбулося урочисте відкриття об’їзного автошляху біля Радивилова на трасі Чоп – Київ.
10 років тому (2007) урочисто здано в експлуатацію капітально оновлену залізничну станцію Радивилів і вокзал (начальником станції був Віктор Володимирович Гусарук /1958 – 2010/, почесний працівник транспорту України).
Підготував Володимир Ящук.
Додайте:
15 років тому (2002, 20 червня) керівником Радивилівського району – головою державної адміністрації став Сергій Віталійович Шевченко (1973 – 2006), який вніс великий вклад у розвиток району.