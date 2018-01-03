2018: Пам’ятні дати Радивилівщини

450 років тому (1568) у Радивилові був писаний «Радивиловський Апостол», здійснив цю копітку роботу на чотирьох сотнях сторінок писар Францишек, працюючи в домі радивилівця Семена Борщовського і виконуючи завдання підкоморія Кременецького повіту Івана Патрикея Курозвонського.

400 років тому (1618) в друкарні Почаївського монастиря було випущено “Зерцало богословія” Кирила Транквіліона-Ставровецького. Видання мало вплив і на Радивилівщину.

235 літ тому (1783) польський король надав радивилівським міщанам привілеї на організацію ярмарків.

220 років минає з часу відкриття в тоді прикордонному Радивилові (офіційно – «Радзивилов») митниці для збирання мит і огляду експортних та імпортних товарів (відкрита 11 лютого 1798 року).

220 років тому (1798) в Радивилові відкрили шкі­ряний завод.

210 років від народження в Радивилові живописця Яна Морачинського (1808, хоча, можливо, і 1807 – 5.03.1870).

200 років тому (1818) була створена комісія щодо зловживань на «Радзивиловской таможне» (очолив генерал-лейтенант, дійсний таємний радник, член Державної Ради, сенатор Олексій Болотников), матеріали комісії в своїх «Мертвих душах» використав Микола Гоголь.

У 1828 році, 190 років тому, з Радивилова до Москви почали курсувати диліжанси.

180 років тому (11 квітня 1838) командиром Волинської прикордонної бригади, яка розташовувалася в Радивилові, був призначений друг О.Пушкіна – Петро Каверін (похований у Радивилові).

155 років тому в Радивилові і його околицях вели бої з російськими військовиками учасники Польського повстання 1863 року.

Минає 145 років (1873) з часу прокладення вздовж старого гужового тракту залізниці Здолбунів – Радивилів.

130 років тому видрукувано перший том фундаментальної енциклопедичної 5-томної праці Миколи Теодоровича «Волынь. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии». Почаев, 1888 – 1903), де зібрано й чимало матеріалу з історії теперішнього Радивилівського району.

110 років тому помер начальник Радивилівської митниці Микола Васильович Баклановський (1835 – 1908), який похований біля церкви Св. Олександра Невського.

110 років тому (13 серпня 1908) в 12-му Донському козачому полку в Радивилові було виявлено факт поширення прихильниками баптизму брошур протестантських християнських громад (видання «Міжнародного трактатного товариства»).

У січні 1918 року, 100 років тому, в Радивилові почала діяти рада робітничих і солдатських депутатів, яка закликала населення та солдатів підтри­мати більшовицький уряд, вступати до революційних загонів.

18 лютого 1918 року, 100 років тому, австро-німецькі війська окупували Радивилів. У липні прокотився по Волині Всеукраїнський страйк залізничників. Під впливом здолбунівських залізничників страйк оголосили й працівники стан­ції «Радзивилов».

Призначений 3 червня 1928 року (90 років тому) на посаду волинського воєводи Генрик Юзевський, колишній віце-міністр внутрішніх справ уряду Симона Петлюри, проводив нову політику щодо українців Волині, в тому числі Радивилівщини, так званий «волинський експеримент». Його суть полягала в тому, щоб виховувати відданих громадян Речі Посполитої шляхом державної асиміляції неполяків.

85 років тому, на початку 1933 року, в Радивилові оселився відомий західноукраїнський письменник Петро Козланюк. У нашому місті 8 квітня 1933 року народилася його дочка Тамара.

75 років тому (1943) гітлерівські нацисти вбили в Крупці 28 сельчан, підірвали колишній палац графа Ігельстрома, недобудовану школу і церкву.

Маловідомий факт: у грудні 1948 року, 70 років тому, було створено колгосп і в Радивилові (тоді Червоноармійськ) – з більш як 60 одноосібних господарств, які усуспільнили 240 га орної землі та сінокосу.

70 років тому (1948) в Радивилові, як доповідало керівництво, було ліквідовано неписьменність серед дорослого населення (в місті діяли загальноосвітня і дві вечірні школи).

Минає десять років курйозному факту: 2008, 13 березня – перша згадка про Радивилів як суб’єкт великої української політики: в цей день на сесії Київради головний державний виконавець Головного управління юстиції столиці заявив, що Радивилівський (!!!) райсуд відмінив рішення з’їзду БЮТ про дострокове позбавлення мандатів 15-и депутатів, котрі перейшли в іншу фракцію.

Підготував Володимир Ящук.