А пройшло всього декілька літ… Як відзначали радивилівці День Перемоги в минулому. Фото

Цьогорічне загальноміське відзначення Дня Перемоги в Радивилові пройшло за участю лише двох учасників бойових дій Другої світової війни – Олексія Івановича Казьмірчука і Віталія Павловича Федчука (про нього була велика публікація в Радивилів.info). Сумно усвідомлювати, що ще недавно до заміського меморіалу Слави спочатку приходили в колоні, а потім під’їздили виділеним для цього автобусом чимало ветеранів. Час минає доволі швидко. І вже знімки, зроблені п’ять – десять років тому, немовби відкривають вікно в іще зовсім близьку історію, яку, проте, неможливо повторити. І тільки фотографії можуть допомогти пригадати нам імена колишніх фронтовиків, яких уже ніколи не буде поруч із жителями міста.

Наші фото зроблені 5, 10 і 11 років тому. Вони не потребують особливих коментарів. Можна лише зазначити, що в 2010 році дехто вдягнув андріївську оранжево-чорну стрічку, яка сьогодні асоціюється у нас з імперською, загарбницькою політикою Москви і неспроста зневажливо прозвана «колорадською». Власне, й тоді цю стрічку можна було побачити в небагатьох, хоч агресію Кремля на Україну ще неможливо було передбачити. Дехто ніс над колоною червоні партійні прапори, але й у цьому час змусив багатьох переглянути свої уявлення і переконання.

Добірку фотознімків в оригіналі (понад 30 шт.) дивіться тут: http://jasc51.io.ua/album727969