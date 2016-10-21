Аграрії Радивилівщини лідирують в області

За 9 місяців 2016 року виробництво валової продукції в сільськогосподарському виробництві по Радивилівському району складає 257,5 млн. грн., що становить 120% до минулого року. І в структурі виробництва валової продукції (21,7%) займає перше місце в області.

Згідно з оперативними даними, станом на 18 жовтня в районі триває збір урожаю пізніх зернових культур. Зокрема, кукурудзи на зерно обмолочено 3 тис. га (44,9 %) намолочено 18 тис. тонн, при середній урожайності 61,1 ц/га. Крім того, збирають гречку, обмолочено 90 га, намолочено 90 тонн.

Продовжується копання цукрових буряків. На сьогодні викопано 1214 га, що становить 49 відсотків до площ посіву, накопано 49 тисяч тонн коренів.

На Радивилівщині на стадії завершення збирання сої. Зокрема, зібрано 6,5 тис га (86%), при середній урожайності 17,7 ц/га.

Цьогоріч значно збільшилися площі посіву олійного соняшнику, який зібрано на 68 % площі (915 га).

За станом на 18 жовтня посіяно 1323 га озимого ріпаку. Триває посів озимих зернових, у тому числі озимої пшениці посіяно – 4137 га та озимого ячменю – 679 га.

Критична ситуація складається з посівами жита, площі посіву якого з року в рік по району (і по області в цілому) стають дедалі менші. Як пояснюють самі товаровиробники реалізаційна ціна даної продукції повинна бути не менша, ніж на неї затрачено. Господарствами Радивилівського району посіяно лише 63 га жита.

Проводиться виплата орендної плати за користування земельними паями. За станом на 1 жовтня 2016 року виплачено 32.311 тис. грн., або 68 % до запланованого (нараховано 47.525 тис. грн.).

За 9 місяців поточного року в районі налічується більш як 2,7 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі майже 2 тис. голів корів, що більше в порівнянні до минулого року на 175 голів. Загалом по району налічується 1,3 тис. голів свиней.

Виробництво молока сільськогосподарськими підприємствами склало 10,9 тис. т молока (проти минулого року збільшено більш як на 2,2 тис. т). Виробництво м’яса по району станом на 1 жовтня склало 5,0 тис. т. (на 428 т більше, ніж торік), відповідно реалізація м’яса склала 3,8 тис. т. Приріст ВРХ та свиней склав 507 та 244 грами.

Цьогоріч, як і минулого року, виробництво яєць курей в агрокорпорації “Крупець”, де налічується більш як 1 млн. курей, склало 126,6 мільйона штук.

(За повідомленням сайту РДА, Радивилів).

Фото: Арсеній Бортник і Тарас Підгірняк (Радивилів).