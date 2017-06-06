Аграрії збагачуються знаннями і досвідом у Крупці

У селі Крупець Радивилівського району, на базі місцевої відомої в Україні агрокорпорації «Крупець», 6 червня відбувся черговий за кілька років День поля за участю сільськогосподарських керівників та спеціалістів з ряду господарських формувань і підприємств Рівненської, Львівської та інших областей, а також спеціалістів ряду компаній, які пропонують товари та послуги сільськогосподарського призначення. Були представники й окремих сільськогосподарських формувань Радивилівщини.

Традиційно організатором семінару стала дирекція відомої компанії BASF по західному регіону України. BASF – назва німецького хімічного концерну, який, зокрема, виготовляє і широкий спектр засобів агрохімічного захисту рослин. Ці засоби знайшли широке застосування на українських ланах.

Регіональний керівник BASF по західному регіону України з продажу Ігор Стибель розповів про співпрацю з господарниками регіону, про успіхи цієї взаємодії науки, виробництва і господарювання.

Генеральний директор агрокорпорації «Крупець» Володимир Варфалюк говорив про плідну співпрацю з цією компанією, яка сприяє підвищенню культури землеробства, нарощуванню врожайності культур, зростанню прибутків від рільничої галузі.

Оскільки День поля проходив у третій день великого християнського свята Трійці, до його учасників звернувся й настоятель Свято-Троїцької парафії села Крупця, протоієрей Ігор Данилюк.

Під час огляду посівів та ознайомлення гостей з інноваційними системами захисту рослин пояснення давали представники компанії BASF у західному регіоні України Олександр В’юнник, Олена Мохель, регіональний менеджер Юрій Порицький та інші.

Багато корисних видань про свої напрацювання і пропозиції для сільгоспвиробників вручили представники компаній «КВС – Україна», «Екоорганік», «Заатбау», «Агротерра», «Євраліс Семенс Україна», «Яра» та інших.

Фоторепортаж Володимира Ящука (понад 40 фото) дивитися тут: http://photo.i.ua/user/8263410/495211/