Акція “Євромарафон” пройшла через Радивилівщину

Всеукраїнська акція “Євромарафон” стартувала 17 травня в пункті пропуску Чоп (Тиса) і присвячена наданню Україні безвізового режиму з країнами ЄС. Триватиме марафон до 20 травня. Вчора прапор Євросоюзу зі Львівщини прийняла Рівненщина – це відбулося при вїзді на територію Радивилівського району/

Це дуже символічний захід, адже прапор Європейського Союзу буде пронесено через усю територію України – із Заходу на Схід, засвідчуючи нашу єдність у прагненні мати сильну державу і бути інтегрованими є Європейський Союз.