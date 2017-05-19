Акція “Євромарафон” пройшла через Радивилівщину

АВТОР · Травень 19, 2017Переглядів 59

Всеукраїнська акція “Євромарафон” стартувала 17 травня в пункті пропуску Чоп (Тиса) і присвячена наданню Україні безвізового режиму з країнами ЄС. Триватиме марафон до 20 травня. Вчора прапор Євросоюзу зі Львівщини прийняла Рівненщина – це відбулося при вїзді на територію Радивилівського району/

Це дуже символічний захід, адже прапор Європейського Союзу буде пронесено через усю територію України –  із Заходу на Схід, засвідчуючи нашу єдність у прагненні мати сильну державу і бути інтегрованими є Європейський Союз.

Євромарафон

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Василь Семеренко

Василь Семеренко

редактор районної газети "Прапор перемоги", член Національної спілки журналістів України

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