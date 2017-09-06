Археологічна експедиція біля Хрінницької водойми

Улітку 2017 р. Волинська археологічна експедиція Інституту археології НАН України продовжила систематичні дослідження на узбережжі Хрінницького водосховища, започатковані заступником директора інституту, доктором історичних наук, професором Д.Н. Козаком у 1993 р. (експедиція створена у 1992 р.).

Польові роботи тривали в липні на ділянці багатошарового поселення Хрінники-1 в уроч. Шанків Яр (цій пам’ятці присвячено три монографії Д.Н. Козака).

Під час розвідок 2016 р. було встановлено площу пам’ятки Хрінники-1 (багатошарового поселення). Визначення східної, південної і північної межі стало можливим завдяки ретельним пошукам підйомного матеріалу (решток життєдіяльності давнього населення). За даними розвідки площа пам’ятки складає близько 22 га. Частина її (бл. 7,5 га) знаходиться під сосновим лісом, дерева були висаджені в середині 1990-х років. Із західної сторони пам’ятка обмежена водосховищем, яке частково її знищило.

Найяскравіше поселення представлено матеріалами пізньоримського періоду (вельбарська і черняхівська культури). Даним періодом поселення фахово займається м.н.с. відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень ІА НАНУ О.С. Милашевський.

У 2017 р. розкопи були закладені в північній частині поселення. Відкрита площа в 2017 р. складає бл. 50 м2. Культурний шар насичений знахідками ранньозалізної доби, пізньоримського періоду, давньоруського часу. Це знаряддя і відходи виробництва з кременю, фрагменти глиняного посуду, кілька металевих знахідок, а також кістки тварин.

Досліджено житло давньоруського часу (датованого ХІ ст.), розмірами 3,60×3,60 м. Вихід до житла було влаштовано в південній частині, а у в північно-східному куті знаходилась глинобитна піч. Поруч з житлом виявлено рештки холодної зброї ударно-роздроблюючої дії – кістеня (обушка), виготовленої з бронзи, що датується XІI—XIII ст.

В 2017 р. вперше за час дослідження пам’ятки було здійснено відбір ґрунту для вивчення спорів і пилку рослин (палінологія) з давньоруського об’єкту (дослідження магістра кафедри геоморфології та палеогеографії географічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, співробітника лабораторії геохімії ландшафту Університету О.С. Бончковського). Завдяки апробованій в експедиції ще 2015 р. методиці флотації ґрунту (дослідження к.і.н., ст.н.с. С.А. Горбаненко), вдалося виявити зернівки, вугілля, дрібні прикраси тощо.

Впродовж усіх років роботи експедиції археологічну практику у Хрінниках проходять студенти-історики Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (Луцьк). У цьому році університет направив до експедиції дві групи студентів І курсу історичного факультету спеціальності «Історія». Особливо хочемо подякувати хлопцям з першої групи (Є. Калюх, В. Оголюк, О. Поліщук, А. Подмовський), які після закінчення своєї практики лишилися іще на тиждень і допомогли колегам з наступної групи. Керівництво практикантами СНУ здійснював к.і.н., доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України С.Д. Панишко.

Львівські науковці та студенти також беруть участь у дослідженнях від початку створення експедиції. В другий половині місяця до нас приєдналися студенти-практиканти з Львівського національного університету ім. Івана Франака. Керівник практики — асистент кафедри історії середніх віків та візантиністки ЛНУ ім. І. Франка, завідувач археологічного музею університету Я.В. Погоральський.

Дівчата й хлопці завзято та злагоджено працювали на розкопі — здобували практичні навички з археології, і в таборі — на заготівлі дров та на кухні, відпочивали на березі мальовничої водойми, серед лісу. А в неділю усі дружно ліпили вареники.

Кілька днів у роботі експедиції брали участь школярі львівського гуртка Малої академії наук України (методист — М.М. Нестерович). Участь у розкопках також взяли школярі з районного центру смт. Демидівка (керівники — вчителі Демидівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» В.В. та М.В. Смаль).

О.Д. Козак, к.і.н., старший науковий співробітник відділу біоархеології ІА НАНУ. Знайомила студентів з основами антропологічних досліджень, студенти вчилися робити краніологічні обміри.

20 липня в гості до Волинської археологічної експедиції завітало 95 дітей, які відпочивали в Дитячому санаторії «Хрінники», з ними були вихователі, а також співробітниці Відділу культури та туризму Демидівської РДА. Діти і дорослі побували на розкопі, захоплено слухали розповіді про давніх жителів Волині, їх життя та звичаї. Участь в дослідженнях цього року брали науковці з Києва (м.н.с. відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень ІА НАНУ — О.С. Милашевський; к.і.н., старший науковий співробітник відділу біоархеології ІА НАНУ— О.Д. Козак; магістр кафедри геоморфології та палеогеографії географічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, співробітник лабораторії геохімії ландшафту університету — О.С. Бончковський; Заступник директора школи «Михаїл», вчитель історії, філософії, соціології, економіки, к.і.н. — Г.С. Заплотинський), Луцька (керівник практики студентів СНУ ім. Л. Українки, к.і.н., доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України — С.Д. Панишко; заступник директора Державного історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» — В.Г. Баюк; викладач історії Луцького вищого професійно-технічного училища — В.В. Богданець), Львова (асистент кафедри історії середніх віків та візантиністки ЛНУ ім. І. Франка, завідувач археологічного музею університету — Я.В. Погоральський).

Співробітники експедиції висловлюють щиру подяку керівникам району та місцевим мешканцям. Велику допомогу під час роботи експедиції в цьому році надала Демидівська районна рада (голова ради — С.І. Радченко, заступник голови — В.В. Конський), Демидівська районна державна адміністрація (голова — Б.М. Левшенюк).

Роботі експедиції всіляко сприяють сільські голови — В.В. Майдан (Хрінники), В.В. Рачинський (Вербень).

Добрі відносини склалися із відділом культури і туризму Демидівської районної адміністрації — начальник — Н.М. Катерняк (Демидівка), провідний спеціаліст — С.Г. Кротік (Боремель).

Допомагає нам голова громадської організації «Сприяння розвитку села», головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації — С.М. Щербатюк (Рогізне).

Допомога надходить і від мешканців району: приватний підприємець — М.М. Марчук (Боремель), мешканці с. Товпижин — І.М. та В.Г. Бишченюк, Т.Р. та В.Т. Вознюк, с. Хрінники — М.А. та І.В. Новіцькі, Р. Ю. Майдан.

15—17 вересня у с. Хрінниках заплановано провести міжнародну наукову конференцію «Археологія Волині: Господарство. Ремесло. Культ», яка присвячена 25-річчю створення експедиції, і її засновнику Д.Н. Козаку.