Архієпископ відправив службу на хуторі

До Свято-Воскресенської парафії села Бригадирівка (колишня назва – Малі Жабокрики) Радивилівського благочиння належить хутір Гуцмани, який є частиною села Іващуки. Споконвіку гуцманці ходили до Жабокрицького храму. На сьогодні християни 8 дворів є прихожанами Свято-Воскресенської парафії, повідомляє Рівненська єпархія УПЦ КП.

В давнину цей хутір називали Бірок, адже він був розташований на узліссі соснового та дубового бору. Хутір мав один колодязь. У Гуцманах люди як колись, так і тепер живуть дружною християнською сім’єю. За їхню доброзичливість і дружність їх називають «комуною».

Комунами називали релігійні громади перших християн. В історії Церкви відома Єрусалимська комуна. В цих громадах все майно було спільне, і кожен користався ним по потребі.

Нещодавно, в день пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги, на роздоріжжі біля с. Гуцмани був встановлений і освячений поклонний хрест. Саме в цей день уже традиційно кожного року біля хреста проводиться освячення води.

У цьому році свято рівноапостольної княгині Ольгу було особливе, адже хутір Гуцмани відвідав архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Радо зустрічали архіпастиря парафіяни та гості. Службі біля хреста сприяла гарна погода. По завершені водоосвятного молебна та освячення ікони святої рівноапостольної княгині Ольги владика звернувся до вірян із словом, сповненим любові, вселивши віру у процвітання України та української церкви, а також подарував тезоіменитим Ольгам молитовники.

Після соборної молитви архіпастир благословив для всіх присутніх трапезу, щиро приготовлену гуцманцями.

http://volyn.com.ua/news/82201-arhiepiskop-ilarion-pobuvav-u-gucmanah-i-podaruvav-kojniy-olzi–po-molitovniku.html