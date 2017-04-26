Аварія віку, що стукає в серця…

У середу, 26 квітня, в Радивилові – з нагоди 31-ї роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції – біля пам’ятного знака ліквідаторам аварії (на алеї Слави в міському парку імені Т.Шевченка) відбулися мітинг та поминальна панахида. Їх провів церковний притч храму св. Олександра Невського на чолі з благочинним В.Демчуком.

Квіти до пам’ятного знака мужнім і відважним чорнобильцям поклали міський голова М.Карапетян, заступник голови районної ради А.Гуменюк, голова районної організації “Спілка Чорнобиль” І.Степанюк. І.Степанюк розповів про масштаби трагедії, значення аварії в долях її ліквідаторів, у долі України. За його пропозицією присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять загиблих і померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.