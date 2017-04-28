Барвисте квітневе шкільне намисто

Сьогодні, 28 квітня, в Радивилівському міському будинку культури пройшов творчий звіт «Шкільне намисто» Радивилівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака. Учні і вчителі через вірші, пісні, танці, жартівливі сцінки та мистецькі вироби розповіли про світ своїх інтересів і сподівань, про своє бачення України і нашого непростого часу. Глядацький зал був заповнений повністю, адже подивитися виступи дітей і їх наставників прийшли батьки, родичі, знайомі.

Після закінчення концертної програми директор НВК Д.Д.Денисюк щиро дякував учням і вчителям за потяг до творчості, за талант, а батькам – за підтримку школи-ліцею в усіх важливих починаннях. Окрема подяка була адресована спонсорам навчального закладу.

