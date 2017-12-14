Баскетболісти Радивилівщини проявляють влучність

Триває спартакіада школярів Радивилівської ОТГ. Третім видом змагань став один з найпопулярніших та найбільш масових видів спорту – баскетбол.

Упродовж двох перших тижнів грудня тривали змагання. Перемігши своїх суперників із Дружбівської, Підзамчівської, Немирівської шкіл, у фіналі серед дівчат та юнаків зійшлися дві міські школи.

У дівчат переможець визначився лише в заключній чверті – з рахунком 31:18 перемогли учениці школи-ліцею. У юнаків гра виявилась більш передбачуваною: захопивши ініціативу з перших хвилин зустрічі, учні цього ж навчального закладу довели гру до переконливої перемоги – з рахунком 42:21.

Кульмінацією змагань стала товариська зустріч між кращими учнями Радивилівської ОТГ та збірною вчителів і тренерів (команда виступала у такому складі: Д.Дмитрук, А. Мамчур, А.Водяний, В.Коханець, М.Медвідь). За вчительсько-тренерську команду грав і в минулому гравець української баскетбольної суперліги у складі «Львівської політехніки», майстер спорту Денис Тютюнник, житель Радивилова. Уже в першій чверті проведені три «данки» у виконанні Дениса заворожили, і це відчуття «великого баскетболу» та майстер-класу не покидало присутніх до завершення зустрічі. З різницею в 20 очок перемогу святкувала команда вчительсько-тренерського складу.

Усіх переможців та призерів нагороджено почесними грамотами. Нагородження провів заступник начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту ОТГ І.Киричук. Солодкі призи переможцям змагань від БК «Радивилів» вручив Д.Тютюнник. У найближчий період новорічно-різдвяних свят плануються баскетбольні турніри як серед школярів, так і дорослих Радивилівської ОТГ.

Андрій Мамчур, заступник директора КДЮСШ, головний суддя змагань.

(З пошти Радивилів.info).