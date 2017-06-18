Берестецька битва: відгомін пам’яті

Сьогодні, 18 червня, на території Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» у селі Пляшева, Радивилівського району, відбуваються головні урочистості з нагоди відзначення 366-ї річницї Берестецької битви.

Зранку в Свято-Георгіївському храмі розпочались Патріарше богослужіння та вселенська панахида, які очолює Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Паломники, жителі навколишніх сіл моляться за спокій душ загиблих українських козаків і сьогочасних українських героїв, які полягли за незалежність України. На богослужіння приїхали сотні людей з усіх усюд, багатьох можна побачити в українському національному одязі, з синьо-жовтими прапорами.

За багатолітньою традицією, після божественної літургії відбулася урочиста хода до пам’ятника козакам та селянам-повстанцям і покладання квітів. У програмі урочистостей – виступи політиків, а також виконання патріотичних пісень. А ще – показові дійства в імпровізованому козацькому таборі на території заповідника, організовані козацькими громадськими організаціями Рівненщини та Волині.

На вшануванні були присутні відомі політики Олег Тягнибок, Віталій Скоцик, Андрій Лозовий, Олександр Дехтярчук, керівники Радивилівського району – голова ради Володимир Кондик і голова РДА Олег Ващук.

Правопорядок забезпечують поліція та Служба безпеки України.

У п’ятницю в сесійній залі Пляшевської сільради відбулася історико-краєзнавча конференція “Національний пантеон – “Козацькі могили”, присвячена 50-річчю заповідника “Поле Берестецької битви” та черговій річниці битви, – за участю істориків, краєзнавців, музейних працівників.

А вчора, незважаючи на дощову погоду, проведено панахиду на козацькому цвинтарі в урочищі Монастирщина біля села Острів.

Знімки: Рівне 1.