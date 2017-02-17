Без скорочення кадрів громаді ніяк не обійтися

Про деякі новини Радивилівщини – в коротких повідомленнях.

У понеділок, 20 лютого, в Радивилові, біля пам’ятного знака «Героям Небесної Сотні» в міському парку імені Т.Шевченка, відбудуться віче-реквієм та поминальна панахида, приурочені вшануванню пам’яті тих учасників Майдану, хто загинули в ході кривавих подій 18 – 20 лютого 2014 року. Початок заходів о 12 годині.

Нещодавно на сесії Радивилівської міськради серед інших обговорювалося й питання штатів працівників культурно-освітніх закладів, засновником яких стала міська рада 16-тисячної Радивилівської об’єднаної територіальної громади. Доповідь виголосила начальник відділу освіти, культури,туризму, молоді та спорту міської ради Ірина Ковалевська. На жаль, не уникнути скорочення кадрів у закладах освіти, культури, молоді та спорту – як прогнозують, загалом буде скорочено 33,75 ставок. Питання оптимізації штатів у цих закладах можна було вирішити ще до їх передачі на баланс міськради, однак цього не сталося. Враховуючи перспективи формування міського бюджету, насамперед вдадуться до змін у розподілі трудового навантаження між працівниками, разом з тим не обійтися і без процедури звільнення працівників у зв’язку зі скороченням посади чи скороченням штату.

Народний депутат України від Дубенського виборчого округу Олександр Дехтярчук у Радивилівській міськраді провів черговий особистий прийом громадян. Звернення стосувалися виділення допомоги на лікування, якості соціального захисту на місцях воїнів – учасників АТО, орендної плати за земельні паї, облаштування автобусної зупинки та впорядкування огорожі на сільському кладовищі (с.Перенятин) тощо.

Нагрудним знаком Профспілки працівників державних установ України “Відзнака Профспілки” нагороджений міський голова Радивилова Микола Карапетян. Нагороду йому вручив нещодавно на сесії міськради голова обласної профспілкової організації Іларіон Кучерявий.

(За повідомленнями cайту Радивилівської ОТГ).