Безвізовий режим Євросоюзу для українців

Сьогодні, 11 травня, керівники Радивилова і Радивилівського району взяли участь в урочистій церемонії підняття Державного прапора України і Прапора Євросоюзу (ЄС) на майдані Незалежності райцентру.

Це пов’язано з тим, що саме сьогодні Рада Європейського союзу проголосувала за надання безвізового режиму для громадян України.

Безвізовий режим з ЄС запрацює у другій половині червня. Це голосування стало останнім у процедурі лібералізації візового режиму для громадян України. Далі – підписання відповідного документа 17 травня в Страсбурзі президентом Європарламенту Антоніо Тальяні і представником Мальти – головуючого в ЄС. Через 20 днів після того, як постанову буде опубліковано в офіційному віснику Євросоюзу, безвізовий режим для громадян України, нарешті, вступить в юридичну силу.

Знімки з сайту Радивилівської районної ради.