Більше двох років річка Слонівка була… без води

Проблеми зневоднення наших річок і ставів турбують багатьох, адже річка Слонівка біля Радивилова майже зникла до зими 2014 року. Згодом висохли стави Молодіжний і Лев’ятинський. А в 2016 році вода пропала навіть у ставу колишнього фурнітурного заводу біля міста.

І ось у соцмережах опублікували свої фотознімки радивилівці Віталій Дудій і Тарас Підгярняк, і ці знімки засвідчують, що вода в русло річки та в тутешні стави починає поволі прибувати, у тому числі й за сприянням ентузіастів, які торік і цьогоріч узялися за розчистку джерел, прокопування канав.

Ось деякі міркування учасників обговорення знімків на сторінці «РАДИВИЛІВ» у Фейсбуці:

Антон Водяний Шкода, що це всього-навсього сніг, що розтав, та дощі….

Anton Stetsko відкрию велику таємницю колообігу води в природі. Саме ріки і озера наповнюються завдяки небесним опадам 😉

Антон Водяний Ну тоді і я, “відкрию велику таємницю”… Саме це явище на Молодіжному – тимчасове, як говориться, “до першого сонечка”… А от якраз озера наповнюються не з опадів, а з річок. У свою чергу, більшість річок наповнюються з джерел. Річка без джерел буде існувати до середини весни – не довше. А якщо вже говорити про такі штучні ставки, як Молодіжний, які навіть не мають природного наповнення із річки (бо на вищому рівні відносно самої Слонівки), – то його при теперішніх цінах і запасах “зайвих коштів” у бюджеті навіть з Дніпра ніхто б не став наповнювати… Дуже сподіваюсь, що я помиляюсь…

Федір Стецюк Вода тече зі Слонівки. Є люди, котрі працюють над наповненням другий рік.

Антон Водяний А зі Слонівки в Молодіжний як потрапляє?..

Serge Rosolovsky Біля труби прокопаний канал, так і потрапляє 🙂

Федір Стецюк Потрібна допомога в прибирання зісохлоі трави.

Serge Rosolovsky Важливіше було б запустити водну артерію, яка живила старий ставок через Старики, Перенятин, Башарівку, Батьків, Немирівку. У Немирівці помаленьку наповнюється, але далі сухо 🙁

Антон Водяний Не на все може повпливати людина… Падіння рівня води – це проблема світового масштабу, наскільки я розумію… І навіть там, де є так само велике бажання, а до того ще і ресурси, – не завжди вдається вирішити проблему….

Андрій Анатолійович Сірко Ой хлопці ! Я думаю, що допомогти все ж таки потрібно! Водна артерія починається аж з Лідихова! Якщо проаналізувати , то помітите, що люди, які допомагали природі (а це села Башарівка, Перенятин, от і Немирівка вже), постійно й були з водою !

Андрій Анатолійович Сірко а також проаналізуйте відрізок артерії водної від Немирівки й до Левятина !

Андрій Анатолійович Сірко І ще ! Люди не здаються по селах! Знаю не з розповідей, а бачив своїми очами й допомагав власними руками! Адже раніше по деяким селам були горе-орендатори, які тільки думали про наповненення власної кишені ! Рибку запускали – вирощували – продавали ! А про занедбаний ставочок і не думали!

Федір Стецюк Молодіжний набирається за рахунок джерел Лев’ятина.

Докладніше – на сторінці «РАДИВИЛІВ» у Фейсбуці.

Ще факти. ДЕМИДІВКА, поряд із Радивилівщиною. Перший заступник голови Золочівської райдержадміністрації Петро Шелест та начальник Демидівського районного сектору ГУ ДСНС України у Рівненській області Віктор Кісільчук, відреагувавши на звернення депутата районної ради Людмили Суходол, голови Боремельської сільської ради ОТГ Віктора Кореня та громади села Ниви-Золочівські, виїхали в село Ниви Золочівські Боремельської ОТГ, яке постійно потерпає від підтоплення талими та дощовими водами, адже географічно розташоване в колишньому руслі річки.

Відсутність системного відводу поверхневих вод, замуленість кюветів та споруд на них не дає можливості відводити талі та дощові води за межі села. Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів с.Ниви-Золочівські потребує значних коштів.

У 2016 році Золочівською сільською радою направлялись клопотання до Рівненської облдержадміністрації, Міністерства екології та природних ресурсів, народного депутата України О.Дехтярчука про сприяння у виділенні коштів для продовження робіт по проекту водовідведення у селі Ниви-Золочівські. Однак питання виділення таких необхідних коштів і нині залишається відкритим. Саме тому райдержадміністрацією направлено лист-прохання на Службу автомобільних доріг у Рівненській області.

Ось так воно буває: в одних води немає, в інших її аж надлишок.

(За повідомленнями в Інтернеті). Фото Тараса Підгірняка (26.02.2017).