Біля Крупця на автотрасі загинуло двоє пасажирів авто

Унаслідок ДТП на Радивилівщині загинуло двоє пасажирів. Об’їжджаючи на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Крупець Радивилівського району корову, водій іномарки не впорався з керуванням та на смузі зустрічного руху зіткнувся з іншим авто. Двоє пасажирів загинуло, водій – у реанімації.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що вчора, 13 квітня, близько десятої вечора, автомобіль «Toyota Corolla» під керуванням 26-річного жителя Житомира, при об’їзді корови, яка лежала на проїжджій частині дороги, занесло на смугу зустрічного руху. Сталося зіткнення з автомобілем «BMW 525» під керуванням 29-річного жителя Івано-Франківська.

Унаслідок ДТП водія «Toyota» із відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, переломом основи черепа, мозковою комою госпіталізували до реанімаційного відділення Радивилівської районної лікарні.

Пасажири цієї іномарки, 20-річний житель села Кисень Житомирської області та 33-річний житомирянин, отримали травми, несумісні з життям.

Водій «BMW» у ДТП не постраждав та за медичною допомогою не звертався. Слідчим управлінням за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинилло смерть потерпілих, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

http://charivne.info/rivne-news/26181-na-rivnenshchyni-u-dtp-zahynulo-dvoye-molodykh-lyudej-foto