Біля новорічної ялинки – різдвяна шопка

Біля новорічної ялинки на центральній площі Радивилова сьогодні з’явилася естетично виготовлена альтанка – тут буде облаштовано різдвяну шопку.

Посприявши у встановленні такої в сусідньому Дубні, де її вже відповідним чином причепурили і обставили, народний депутат України від нашого виборчого округу Олександр Дехтярчук написав у своїй сторінці Фейсбуку: «Епоха “совєцької” ялинки в Дубні закінчилася. Шопка, символ народження Ісуса, віднині стоятиме на Різдвяні свята на майдані міста. Приємно було долучитися до хорошої справи».

Справа в тому, що сьогодні О.Дехтярчук перебував у Радивилові. Перевірив якість виконаних робіт у райлікарні – там замінили вікна та реконструювали дах пологового відділення. За повідомленням депутата, за рік понад 500 діток народилися в цих палатах. Кошти з державного бюджету використані на користь громади.

А ще розповів: «У Радивилівській об’єднаній громаді є чудовий духовий дитячий оркестр. Я дарував солодощі, а діти гарно виконали музичний твір». І опублікував це фото.