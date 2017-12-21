Біля Опарипсів нападав німець із ножем

Це сталося 20 грудня ввечері на трасі Київ – Чоп на стаціонарному посту поліції в селі Опарипси Радивилівського району.

Водій рейсового автобуса «Одеса – Швайнфурт» зупинився і кинувся до патрульних за допомогою. Пояснив, що в автобусі б’ються чоловіки, і в одного з них – ніж.

Поліцейські миттю відреагували. Вивели одного із задирак з автобуса. Це був 37-річний чоловік, явно нетверезий, і в нього був розкладний ніж. У другого учасника бійки на шиї був помітний слід від порізу. Тож йому поліцейські надали домедичну допомогу.

Обоє чоловіків – німці. Чому побилися – з’ясовуватимуть слідчі, яких викликали патрульні.

За інформацією патрульної поліції Рівного.