Біля Опарипсів нападав німець із ножем

АВТОР · Грудень 21, 2017Переглядів 136

Це сталося 20 грудня ввечері на трасі Київ – Чоп на стаціонарному посту поліції в селі Опарипси Радивилівського району.

Водій рейсового автобуса «Одеса – Швайнфурт» зупинився  і кинувся до патрульних за допомогою. Пояснив, що в автобусі б’ються чоловіки, і в одного з них – ніж.

Поліцейські миттю відреагували. Вивели одного із задирак з автобуса. Це був 37-річний чоловік, явно нетверезий, і в нього був розкладний ніж. У другого учасника бійки на шиї був помітний слід від порізу. Тож йому поліцейські надали домедичну допомогу.

Обоє чоловіків – німці. Чому побилися – з’ясовуватимуть слідчі, яких викликали патрульні.

За інформацією патрульної поліції Рівного. 

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