Вантажна блокада – біля міста Радивилова

АВТОР · Березень 15, 2017Переглядів 54

На Рівненщині, при в’їзді на територію Радивилівського району зі сторони Львівщини, далекобійники влаштували акцію “Оштрафуй перевантажену фуру”. Люди з Рівненської, Тернопільської та Львівської областей зупиняють водіїв вантажівок, які намагається оминути ваги поліцейського поста, і відправляють їх на зважування. Тим, хто опирається, перевізники блокують подальший рух. Таким чином вони борються за збереження якості дорожного покриття.

Більше – дивіться у відеосюжеті телеканалу ТСН на Фейсбуці:

https://www.facebook.com/tsn.ua/videos/1549125601812542/

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