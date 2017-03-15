Вантажна блокада – біля міста Радивилова

На Рівненщині, при в’їзді на територію Радивилівського району зі сторони Львівщини, далекобійники влаштували акцію “Оштрафуй перевантажену фуру”. Люди з Рівненської, Тернопільської та Львівської областей зупиняють водіїв вантажівок, які намагається оминути ваги поліцейського поста, і відправляють їх на зважування. Тим, хто опирається, перевізники блокують подальший рух. Таким чином вони борються за збереження якості дорожного покриття.

Більше – дивіться у відеосюжеті телеканалу ТСН на Фейсбуці:

https://www.facebook.com/tsn.ua/videos/1549125601812542/