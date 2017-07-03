Біля річки Пляшівки, де жаби кричали…

Чимало населених пунктів нашого району ведуть літочислення із середини XVI століття: наприклад, перша письмова згадка про Радивилів датується 1564 роком, про Козин – 1538, про Хотин – 1670. В актах Луцького замку за 1545 рік є записи про Теслугів і Сестрятин, Дранчу і Коритне, Пустоіванне і Жабокрики.
Причому якщо про одні населені пункти говориться принагідно, то інші раз у раз згадуються і в пізніші роки, а це допомагає за чисто побутовими, здебільшого незначними деталями побачити характер тодішніх суспільних відносин, зрозуміти, як жили на цих землях у далекі часи.
У документах часто трапляються, зокрема, записи про Жабокрики (нині село Довгалівка). Цікаво, що з роду власників цього поселення походив відомий церковний діяч кінця XVII — початку XVIII століття Діонисій (Димитрій) Жабокрицький, якому чимало сторінок присвячено в «Літопису» Самійла Величка. Тут значиться: «…вся руська волинська шляхта вибрала з-поміж себе на ту овдовілу Луцьку й Острозьку єпископію одного значного і заслуженого в Короні, також волинського шляхтича і вченого чоловіка Димитрія на Жабокриках Жабокрицького, земського луцького писаря…» Він підтримав ідеї Івана Мазепи, за що 300 літ тому, в 1709 році, був засланий російськими властями. На засланні й помер.
У середині XVI століття Жабокрики понад річкою Пляшівкою нічим не вирізнялися. Серед головних подій, що прокочувалися над ними, були сварки, пограбування і судові позови. Про це – докладніше.
В акті від 1545 року згадується «городня (тобто двір з дерев’яними будівлями) Івана і Дахна Жабо-крицьких з Жабокрик».
А в акті від 7 березня 1561р. міститься постанова Луцького міського суду про відкладення розгляду скарги Федори Свинюської про пограбування у неі хліба і захоплення села Жабокриків Зиновією Жабокрицькою. Донесення від 4 квітня того ж року засвідчує, що слуга вдови зем’янина (землевласника) Ганни Жабокрицької вручив пасинку Гурину позов королівського суду щодо її скарги з приводу захоплення цим самим Гурином третини села Жабокриків, яке було записане їй у віно чоловіком (як посаг). При цьому, дізнаємося, чоловік і слуга Жабокрицької зазнали від Гурина Жабокрицького образ та побоїв. 29 травня приймається рішення Луцького міського суду: Зиновію Жабокрицьку зобов’язують згадану третину села віддати невістці Опранці, адже ця частина була записана в віно її чоловіком Василем Жабокрицьким — сином Зиновії. У донесенні від 4 червня йдеться про виділення Зіновією на користь невістки третини села з огляду на судове рішення. Ось такий родинний конфлікт, сліди якою не загубилися з плином віків.
В акті від 2 листопада все того ж 1561 р. містяться дві заяви: одна – пані Федори Свинюської про отримання нею від пана Марка Жоравницького 1000 кіп литовських грошей, друга – Жоравницького про повернення йому Свинюською сіл Блудова, з присілком Десятиною, Жабокриків, Теслугова, з присілками Крупцем, Борятином, Доброводою і Піщанкою, які були у володінні її чоловіка. Очевидно, що мова йде про сьогоднішні села Теслугів, Крупець, Боратин, Добривода. Інші поселення (Блудів, Десятина, Піщанка) не збереглися.
Далі пропоную хронологію ще деяких фактів 450-літньої давнини, зафіксованих у документах.
30 червня 1562 р. Скарга князя Максима Олександровича Вишневенького про наїзд на землі його служебника Гурина Жабокрицького, здійснений паном Олексієм Козинським, причому селяни Жабокрик були побиті, у них відібрано худобу.
5 серпня 1562 року. Скарга пана Івана Павловича на пана Івана Жабокрицького про присвоєння ниви в селі Жабокриках і пограбування хліба.
22 грудня 1562 р. Скарга зем’янина Тихна Хом’яка на Гурина Жабокрицького про порушення ним умов заставного запису, виданого скаржникові батьком Жабокрицького на 8 селянських сімей у Жабокриках.
29 травня 1563 р. Заява Анни Жабокрицької про відстрочку з нагоди війни (період польської агресії на українські землі) розбору її скарги щодо захоплення частини села Жабокриків і забрання в неї вінового листа й печаті пасинком Іваном Гуриним Жабокрицьким.
8 червня 1563 р. Скарга князя Максиміліана Вишневецького про пограбування і вигнання його селян із маєтку Жабокриків паном Олексієм Козинським та іншими, які вчинили напад.
12 липня 1563 р. Скарга слуги пана Василя Загоровського про арешт його, а також про побиття його і пастухів, підміну волів Олексієм Козинським у Жабокриках. Воли відправлялися як посаг королю.
12 вересня 1563 р. Скарга зем’янина Лесоти Жабокрицького про збройний наїзд’ на його село Жабокрики Олексія Козинського, а також про побиття і пограбування майна.
15 листопада 1563 р. Скарга зем’янина Романа Красносєльського та інших про тяжкі побої його слугам і пограбування грошей та речей паном Михайлом Жоравницьким при нападі на дім скаржника.
16 листопада 1563 р. Скарга Івана Жабокрицького про завдані йому, його дружині і синові побої та пограбування майна паном Михайлом Журавницьким (тут прізвище через «у») при наїзді на Жабокрики.
16 листопада 1563 р. Заява Івана Павловича про вручення Анні та іншим Жабокрицьким листа з нагадуванням повернути третину села Жабокриків.
18 листопада 1563 р. Дарчий запис Анни Жабокрицької своєму племіннику Роману Красносєльському на третину своєї чистини в Жабокриках.
25 листопада 1563 р. Скарга Михайла Журавницького про пограбування майна в Жабокриках у його селянина Іваном Жабокрицьким.
22 грудня 1563 р. Заставний запис Жабокрицької Красносєльському на дві третини своєї частини в селі.
17 березня 1564 р. Скарга Івана Жабокрицького про те, що Михайло Жоравницький прислав своїх слуг з неводами і наказав виловити всю рибу в ставу в Жабокриках.
24 червня 1579 р. Воєвода землі волинської князь Богуш Федорович Корецький пише, що за 4 тисячі кіп грошей половину маєтку Жабокрик у Кременецькому повіті купив у панів Олександра Ключника і Яна, Михайла та Василя Марковичів Жоравницьких року 1571-го, 8 жовтня, однак “останні не бажають попередню угоду виконати”, у зв’язку з чим і звертається, щоб їх до того зобов’язали.
Як бачимо, Жабокрики привертали увагу багатьох, у тому числі князів, землевласників, за володіння селом або його частинами йшла боротьба, часто із застосуванням сили. За рядками документів легко проглядає доля простих людей, які опинялися в епіцентрах конфліктів, змушені були потерпати від побоїв і принижень. Незвично сьогодні чиються й напівзабуті імена Дахно (від Данило), Опранка, Богуш (Богуслав), Гурин (Гурій), Тихн (Тихін).
Лише через століття після записаних подій, наприкінці XVII чи на початку XVIII століття, поряд із Жабокриками (ще раз нагадаю: це тепер Довгалівка) з’явилося поселення, яке дістало назву Малі Жабокрики (нині Бригадирівка), адже ніби продовжувало собою Жабокрики, а відтак старе поселення почали іменувати Великими Жабокриками. Перша письмова згадка про Малі Жабокрики датована 13 травня 1710 року – йшлося про передачу маєтку Малі Жабокрики графинею Маріанною Тарновською дворянину Олександру Гуровському з метою покриття грошової суми, належної до сплати. При цьому подавався опис сільського інвентаря і перелік повинностей селян на користь поміщика.
Цікаво, що колишні сусідні Жабокрики нині опинилися в різних об’єднаних територіальних громадах: Довгалівка – в Крупецькій, Бригадирівка – в Козинській.
Володимир ЯЩУК.