Благоустрою населених пунктів – першочергова увага

На сесії Радивилівської міської ради затверджено програму розвитку Радивилівської об’єднаної територіальної громади на поточний рік.

У числі інших заходів – капітальний ремонт доріг у населених пунктах об’єднаної територіальної громади, зокрема, в Радивилові – вулиць Лев’ятинської та Піскової (загалом буде виконано робіт на 1 млн. 300 тис. грн.), поточний ремонт вулиць і тротуарів (понад 500 тис.), упорядкування паркової та зелених зон (100 тис.). Важлива увага й наділі приділятиметься вуличному освітленню, питанням безпеки руху, санітарії, вивезення сміття та усунення несанкціонованих сміттєзвалищ. Оскільки в місті та селах в останні роки побільшало безпритульних собак, то визначено кошти (20 тис. грн.) на їх відлов, стерилізацію, щеплення та утримання. З метою поліпшення благоустрою сіл створюються на місцях відповідні бригади.

Більш докладно з рішенням міськради в цих питаннях можна ознайомитися на сайті Радивилівської об’єднаної територіальної громади.