Близько 70 фото з купальських забав біля Радивилова

АВТОР · Липень 7, 2017Переглядів 55

7 липня на Немирівському ставу неподалік від Радивилова (3 км від міста) відбулися купальські забави, організовані для молоді, та й не тільки для молоді, з нагоди народного свята Івана Купала. Про це потурбувалися працівники влади Радивилівської об’єднаної територіальноїІвана Купала громади. Заходи проходили в традиційному народно-етнографічному руслі і, звичайно, навряд чи залишили байдужою молодь. Тим паче, що молоді тут зібралося доволі немало. Вона брала участь у колоритних дістав, вона зацікавлено спостерігала і захоплювалася…

Деякі миті цього купальського дійства (близько 70 фото) відтворює фоторепортаж журналіста Володимира ЯЩУКА:

http://photo.i.ua/user/8613838/497170/?r=9403963&p=0

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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