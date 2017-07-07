Близько 70 фото з купальських забав біля Радивилова

7 липня на Немирівському ставу неподалік від Радивилова (3 км від міста) відбулися купальські забави, організовані для молоді, та й не тільки для молоді, з нагоди народного свята Івана Купала. Про це потурбувалися працівники влади Радивилівської об’єднаної територіальної громади. Заходи проходили в традиційному народно-етнографічному руслі і, звичайно, навряд чи залишили байдужою молодь. Тим паче, що молоді тут зібралося доволі немало. Вона брала участь у колоритних дістав, вона зацікавлено спостерігала і захоплювалася…

Деякі миті цього купальського дійства (близько 70 фото) відтворює фоторепортаж журналіста Володимира ЯЩУКА:

http://photo.i.ua/user/8613838/497170/?r=9403963&p=0