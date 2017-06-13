Богомільці-прочани йдуть у село Онишківці

У неділю Всіх святих, 11 червня, розпочався хресний хід з перенесенням ікони Святого Сімейства зі Свято-Георгіївського подвор’я, що в Рівному, до скита Святої Праведної Анни біля села Онишківці Дубенського району (за кілька кілометрів від території Радивилівського району). У Православній Церкві День усіх святих (або Неділя усіх святих) святкується в першу неділю після П’ятидесятниці, тобто у восьму неділю після Великодня (Пасхи). Це свято завершує коло перехідних свят.

Перед початком хресної ходи на подвір’ї обителі було відслужено молебень. Молитву, у співслужінні монастирського духовенства, очолив митрополит Рівненський та Острозький Варфоломій. Владика благословив хрестоходців та побажав Божої допомоги, покрову Божої матері, предстательства всіх святих у цій Богоугодній справі.

З Рівного з молитвою вирушило близько тисячі людей. Серед учасників молитовної ходи – сестри Свято-Миколаївської Городецької обителі, насельниці монастирських скитів та подвор’я на чолі з настоятелькою ігуменією Михаїлою (Заяць).

У село Онишківці прочани мають прийти в п’ятниця, 16 червня.

(http://volyn.com.ua/news/78563-tisyacha-lyudey-pishki-ydut-z-rivnogo-do-skitu-svyatoyi-pravednoyi-anni-video.html).