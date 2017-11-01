Боротьба за землю: як хотіли обдурити селян?

Події, які стали приводом до цієї статті, відбувались на початку жовтня у селі Засів Радивилівського району. Близько десятка людей заблокували сільськогосподарську техніку, яка мала засівати поле. Орендує тут земельні паї у селян підприємство ТОВ «Радивилів Агро». Причиною невдоволення групи селян було не саме підприємство чи виконання умов оренди, а як стверджують люди — конкуруюча агрокомпанія.

Аграрне рейдерство?

Тема рейдерських захоплень земель в аграрному секторі набирає таких масштабів, що це стало реальною загрозою економіці країни. Недаремно в органах державної влади на різних рівнях створено антирейдерські штаби. Та й вони не завжди можуть запобігти протизаконним діям. Деякі компанії вигадливі у методах і бажанні захопити чуже.

В нашій історії все розпочалось тоді, коли конкуруюча агрофірма «Агро Експрес Сервіс» вирішила переманити до себе пайовиків, що проживають на території донедавна Михайлівської сільської ради. По селах почали з’являтись листи і оголошення із закликами переходити до цієї компанії, по суті, розірвавши чинні договори оренди. Які, до слова, укладені до 2022-2030 років і за якими ТОВ «Радивилів Агро» справно платить селянам орендну плату і виділяє кошти та ресурси на розвиток села. Мабуть, саме тому всі, за винятком кількох селян, відмовилися розривати договори оренди з ТОВ «Радивилів Агро» та переходити до «Агро Експрес Сервіс».

— Ми не розуміємо, чому декілька людей вирішили за все село. Я чула, що їм заплатили за це гроші. А в селі як? Як всі, так і я. Ми не хочемо до іншої агрофірми, бо нам завжди вчасно і добре платять, а в цьому році удвічі більше підняли плату, — розповідає одна з селянок. — Але тут піднявся такий скандал, що я навіть втручатися боюся.

Скандал розпочався, коли кілька людей заблокували техніку, заважаючи засіяти на зиму орендовану землю. Розбиратись із ситуацією приїхали навіть голови місцевої ради та адміністрації, сільський голова, поліція.

— Насамперед — це спір між власниками земельних паїв та орендарем. У них є чинні договори, підписані обома сторонами. Місцева влада може рекомендувати тільки одне — звернутися до суду тій стороні, яка вважає, що умови договору порушено, — пояснює голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик.

Та до суду справа не дійшла. Невдовзі люди заспокоїлись, розблокували техніку ТОВ «Радивилів Агро», давши змогу орендарю засіяти поля на зиму.

— Земельні ділянки, які знаходяться на території Михайлівської сільської ради Радивилівського району Рівненської області поблизу села Засів, ТОВ «Радивилів Агро» орендує у громадян відповідно до укладених договорів оренди землі, починаючи з 2007 року. Договори оренди землі укладено строком на 15 років, зареєстровано згідно з чинним законодавством, — розповідає голова товариства «Радивилів Агро» Олександр Мехедок. — Підприємство належно виконує взяті на себе зобов’язання за укладеними договорами оренди землі, своєчасно і в повному обсязі виплачує орендодавцям орендну оплату, звітується у компетентні державні органи про вирощування сільськогосподарської продукції та належно сплачує податки щодо орендованої землі у місцевий та державний бюджет. З 2017 року розмір орендної плати підвищено з 3 до 6 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить більше дев’яти тисяч гривень.

Російський слід

Цікавими виявились обставити конфлікту, який спровокували у селі Засів. Тих кількох людей, які вийшли блокувати техніку, підбурила до протизаконних дій жінка, яка навіть не є жителькою того села. Як вона сама розповідала журналісту, мешкає вона в Росії, а тут знаходиться пай її покійних батьків. До слова, відразу після залагодження конфлікту пані поїхала з села. Саме через цю дійову особу скандалу селом почали ширитись чутки про те, що захоплення українських чорноземів напряму пов’язане з росіянами. Почали пригадувати деякі цікаві факти з біографії керівника і власника компанії «Агро Експрес Сервіс» Сергія Костючка.

Річ у тім, що Костючко навчався у Вищій школі КДБ СРСР імені Дзержинського у Москві. І навіть проголошення незалежності України не вплинуло на навчальний процес нинішнього керівника «Агро Експрес Сервіс». «Кузню кадрів» колишнього КДБ, а тепер ФСБ Росії, Сергій Костючко закінчив у 1994 році, коли вже існувала незалежна Україна.

Чи мають ці розмови і підозри під собою грунт — могли б сказати хіба керівники російських спецслужб чи сам Костючко. Хоча в наш час навряд чи хтось повірив би цим відповідям. Але маємо те, що маємо.

Аграрно-рейдерський рецидив

Цікаво, що спроба залізти на чужу землю вже не перша в історії існування і діяльності компанії «Агро Експрес Сервіс». У сусідній Тернопільській області, де компанія Костючка теж здійснює свою діяльність, неодноразово виникали конфлікти. Передусім вони спричинені незаконною орендою землі. Голова сільської ради села Розтоки Кременецького району Тернопільської області Володимир Собчук каже, що через незаконні дії з кожним днем відносини між підприємством та жителями села стають гіршими.

— Підприємство «Агро Експрес Сервіс» на території нашого села співпрацює з людьми ще з 2010 року. Вони обробляють земельні паї, які взяли в людей в оренду, у 2015 році звели каркаси на корівники, зараз будівництво заморожено. Відносини між підприємством і людьми далеко не найкращі. Все через їхні незаконні дії. Є безліч випадків, коли вони укладали з людьми договір у 2015 році, а реєстрували його лиш у 2017, і то через те, що люди вимагали видачі договору на руки, — каже сільський голова села Розтоки Володимир Собчук. — Таким чином, автоматично подовжували термін оренди і користування людською землею. Також претензії є до габаритної техніки, яка розбиває дороги, часто полохає сільських коней. Роблять дорогу де хочуть, навіть по сільських паях. На територію села хотіла зайти інша фірма, але побоялась конкуренції. Загалом вся ця незаконна оренда впливає на відносини людей з підприємством, які вже й так далеко не найкращі.

У компанії «Агро Експрес Сервіс», звісно, всі звинувачення відкидають. Для прикладу, керуючий дільницею №6 на території села Розтоки Кременецького району Тернопільської області Віктор Фаєрчук заперечив руйнування доріг та відтермінованість договорів.

— У нас справді є велика техніка, але ж ми не можемо доправляти її на літаку! Тим більше навесні цього року ми відремонтували сільську дорогу, привезли тонну щебеню та суміші й відремонтували дорогу протяжністю 5400 кілометрів. А щодо договорів, то такої проблеми в нас немає. Цим відповідально займається земельний відділ, — сказав Віктор Фаєрчук.

Що ж до села Засів на Рівненщині, то тут земля засіяна ТОВ «Радивилів Агро». А це означає, що наступного року буде урожай. Селяни отримають орендну плату, зерно та допомогу в розвитку села.

Сергій ТКАЧЕНКО, публікація з газети «Рівне вечірнє».