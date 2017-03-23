Броди: села залишилися без світла

22 березня о 19:07 внаслідок проходження грозового фронту з дощем у Бродівському районі на Львівщині було пошкоджено ЛЕП 10 кВ. Через це без електропостачання залишилися 13 населених пунктів.
Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у Бродівському районі без світла залишилися села Бордуляки, Заболотці, Збруї, Кути, Монастирок, Панькова, Руда-Брідська, Станіславчик, Копані, Марцини, Млинки, Ражнів, Шкіраї.
Аварійна бригада Бродівського РЕМ до вечора 22 березня відновили електропостачання у п’яти селах за резервною схемою.
З настанням світлого часу доби 23 березня місце аварії продовжили шукати.
http://wz.lviv.ua/news/195618-na-lvivshchyni-znestrumleni-13-naselenykh-punktiv-vnaslidok-nehody