Броди: відкривають молочні сімейні ферми

На цьому тижні, в четвер, на Бродівщині – за підтримки Українсько-канадського проекту “Розвиток молочного бізнесу в Україні” та Львівської аграрної дорадчої служби – відкрили аж чотири сімейні ферми.

Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, – повідомила прес-служба ОДА.

Господарства також отримали усю необхідну техніку, зокрема сучасні енергозберігаючі лампи, регулятор освітлення, килимки, поїлки, доїльні апарати, засоби миття апаратів та консерватор.

Цьогоріч у Бродівському районі відкрили вже 10 сімейних ферм.

“Встановлення та використання такого обладнання дасть можливість збільшити продуктивність поголів’я, а також значно покращити умови праці членів родини”, – зазначила директор департаменту Наталія Хмиз.

Цього дня, подвійне свято було у родини Іванів Ганни та Івана, що мешкають у селі Білявці. Окрім святкування іменин, сім’я відсвяткувала офіційне відкриття домашнього молочного бізнесу. На сьогодні родина утримує 10 корів та на майбутнє планують розширити господарку до 20-30 корів та збудувати нову стайню.

У Білявці відкрили ще одне господарство господар Шарун Петро із дружиною. Збудувавши стайню, подружжя утримує 5 корів та молодняк.

Значно покращились умови утримання тварин на фермі родини Яремчуків. Завдяки Українсько-канадському проекту голова сімейства Володимир, член кооперативу “Покрова”, завершив реконструкцію стайні.

У селі Голосковичі сімейний молочний бізнес започаткувала родина Щудлюка Юрія. Повернувшись з АТО, господар збудував нову стайню і вже реконструює приміщення старої, адже у планах збільшення поголів’я до 10 корів.

“Такими прикладами ми доводимо, що займаючись домашнім господарством, на Львівщині сьогодні можна заробити гроші для сім’ї. А відкриття родинних ферм – це показник позитивних змін у селах”, – додала Наталія Хмиз.

http://galinfo.com.ua/news/u_brodivskomu_rayoni_vidkryly_shche_chotyry_simeyni_molochni_fermy_247993.html