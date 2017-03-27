Бродівське телебачення – про Радивилівський музей

Учителі історії Бродівського району Львівської області здійснили виїзний семінар старим Австро-Російським кордоном. Як відомо, пролягав він між Бродами і Радзивиловом (тепер Радивилів) з 1795 року до Першої світової війни і остаточно був скасований Ризьким мирним договором 1921 року. Побували вчителі і в Радивилівському історичному музеї, де з його напрацюваннями знайомили Олеся Шикало і Аліна Дузінська. По Бродівському району чимало цінної інформації подали Василь Стрільчук, Андрій Корчак, Теодозій Зварич та інші.

Пропонуємо вам переглянути відеосюжет, знятий Бродівським телебаченням: