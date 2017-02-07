Бродівських поліцейських спіймано на хабарі

Прокуратурою Львівської області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за ч.3 ст. 368 КК України слідчому та інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 патрульної поліції Бродівського відділення поліції ГУ НП у Львівській області, яких напередодні було затримано під час одержання неправомірної вигоди в сумі 8 тис грн.

Dказану суму правоохоронці вимагали від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Львова обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави в розмірі 128 000 грн. та 120 000 грн. відповідно.

Затриманим загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Depo.Львів.