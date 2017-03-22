Буде Радивилівська міська бібліотечна система

На черговій сесії Радивилівської міської ради на початку квітня має бути розглянуте питання про створення Радивилівської міської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек, яке випливає, зокрема, і з рішення Радивилівської районної ради від 9 лютого «Про передачу із спільної власності територіальних громад Радивилівського району закладів культури».

Приймуть із цієї спільної власності у власність Радивилівської об’єднаної територіальної громади (в особі Радивилівської міської ради) Радивилівську центральну районну бібліотеку, Радивилівську дитячу бібліотеку, публічно-шкільні бібліотеки сіл Башарівка, Дружба, Немирівка, Підзамче та Копані. Буде утворено на базі центральної районної бібліотеки Радивилівську центральну бібліотеку міської централізованої бібліотечної системи з правом юридичної особи та затверджено її статут. Радивилівська районна дитяча бібліотека отримає назву Радивилівської міської дитячої бібліотеки. Ця бібліотека, а також бібліотеки згаданих сіл будуть філіями Радивилівської центральної бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи. Оперативне управління майном та книжковим фондом отримає відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради. Буде затверджено й штатний розпис Радивилівської міської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек, що, звичайно, відрізнятиметься від того, яким він був тут раніше.

Кошти на комплектування фондів міської бібліотечної системи виділятимуть у міському бюджеті окремим рядком. Додаткове фінансування можливе за рахунок коштів, одержаних від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством. Для цієї інформації використано проект рішення, викладений на сайті Радивилівської ОТГ.