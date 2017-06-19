Буде відзначення Дня молоді і свято книги

Наприкінці цього тижня, в неділю, 25 червня, радивилівці матимуть змогу відвідати важливі заходи, пов’язані з відзначенням Дня молоді і проведенням свята книги «Час читати».

Об 11 год. біля приміщення Радивилівської районної ради (вул. І.Франка) розпочнеться відкрите свято сучасної книги «Час читати», в якому візьмуть участь митці з різних куточків України (Рівненщина, Тернопілля, Львівщина, Київщина, Івано-Франківщина, Волинь). До уваги радивилівців – яскраві цікавинки сучасного книговидання, творчі зустрічі та знайомства з видатними майстрами українського слова.

У програмі цього свята вказано:

ПРЕДСТАВЛЕНІ ВИДАВНИЦТВА:

– “Свічадо”

– “Видавництво Старого Лева”

– “Апріорі”

– “Академія”

– книгарня “Книжковий дворик”

Виставка ткацтва та майстер-клас від

ГО “Центр дослідження і відродження Волині”

11.00—11.30 год. – урочисте відкриття свята (біля приміщення районної ради)

11.30—12.00 год.- підбиття підсумків конкурсу імені Григорія Чубая “Молодий голос” за участю Соломії Чубай (зал засідань районної ради).

11.30—12.00 год. – круглий стіл “Як зробити маленькі містечка читаючими” за участю Катерини Немири;

Презентація-мотиваційний полілог Тетяни Пилипець “Як не зійти з розуму, коли ти бібліотекар” (читальний зал районної бібліотеки, вул. Кременецька).

ДИТЯЧА, ПІДЛІТКОВА ПРОГРАМА

колишній кінотеатр (вул. Почаївська)

12.00—13.30

Віра Правоторова (Рівне);

Надія Гуменюк (Луцьк);

Любов Пшенична (Дубно);

Тетяна Собецька (Дубно);

Олена Медведєва (Рівне);

Микола Тимчак (Дубно);

13.30– 15.00

Марія Морозенко (Київ);

Сергій Гридін (Рівне);

Ірина Мацко (Тернопіль);

Тетяна Качак (Івано-Франківськ)

МОЛОДІЖНА ТУСОВКА, СПІВАНА ПОЕЗІЯ

біля приміщення

районної ради

12.00 –13.00

– Богдан Кухта (Львів);

– Наталя Матолінець (Львів);

– Ярина Каторож (Львів);

– Дара Корній (Львів)

13.00—14.00

– Валентина Люліч (Рівне);

– Сергій Синюк (Кременець)

Зал засідань районної ради:

12.00—15.00 год.

ВОЛИНСЬКІ ГОСТІ

12.00—12.30

– Володимир Лис (Луцьк);

– Надія Гуменюк (Луцьк).

СЛОВО ТЕРНОПІЛЛЯ

12.30 –13.00

– Олександр Смик (Тернопіль);

– Сергій Синюк (Кременець)

ГОЛОСИ МИТЦІВ РІВНЕНЩИНИ

13.00—13.45

– Наталя Кириченко (Дубно);

– Ірина Баковецька (Рівне);

– Анна Лимич (Рівне);

– Антон Мельник (Дубно)

– Олена Медведєва (Рівне)

– Микола Тимчак (Дубно)

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЬВІВ

13.45—14.15

– Любов Долик (Львів);

– Іван Гентош (Львів)

– Дара Корній (Львів)

ГОЛОС НАРОДУ

– 14.15—14.30

– Ігор Борщик (Стрийщина)

МІСЦЕВІ ТАЛАНТИ

14.30 –15.00

– Євген Гудима;

– Володимир Ящук;

– Світлана Скруха;

– Раїса Хом’як.

А тепер – щодо програми відзначення Дня молоді.

На спортмайданчику при вул. Набережній з 11 год. змагатимуться любителі пляжного волейболу і пляжного футболу.

На спортмайданчику біля приміщення служби молоді (вул. І.Франка) о 12 год. розпочнуться змагання з армреслінгу, піднімання штанги і гирі, чемпіонат міста з настільного тенісу.

У приміщенні колишнього кінотеатру, яке тепер включене до комплексу міського будинку культури (колишнього РБК), з 15 год. проводитиметься молодіжна акція «Я обираю життя» (вікторини, відеоролики, діалог з молоддю).

З 16 год. на площі Незалежності йтимуть змагання зі спортивних естафет та організовуватимуться спортивні конкурси.

А святкова концертна молодіжна програма розпочнеться о 18 год. У ній передбачені виступи колективів «Рівненської ліги сміху», хореографічного колективу з Рівного, творчо обдарованої молоді Радивилівської об’єднаної територіальної громади, силових гімнастів міста. З 21 год. розпочнеться святкова дискотека.