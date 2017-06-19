Буде відзначення Дня молоді і свято книги

Наприкінці цього тижня, в неділю, 25 червня, радивилівці матимуть змогу відвідати важливі заходи, пов’язані з відзначенням Дня молоді і проведенням свята книги «Час читати».
Об 11 год. біля приміщення Радивилівської районної ради (вул. І.Франка) розпочнеться відкрите свято сучасної книги «Час читати», в якому візьмуть участь митці з різних куточків України (Рівненщина, Тернопілля, Львівщина, Київщина, Івано-Франківщина, Волинь). До уваги радивилівців – яскраві цікавинки сучасного книговидання, творчі зустрічі та знайомства з видатними майстрами українського слова.
У програмі цього свята вказано:
ПРЕДСТАВЛЕНІ ВИДАВНИЦТВА:
– “Свічадо”
– “Видавництво Старого Лева”
– “Апріорі”
– “Академія”
– книгарня “Книжковий дворик”
Виставка ткацтва та майстер-клас від
ГО “Центр дослідження і відродження Волині”
11.00—11.30 год. – урочисте відкриття свята (біля приміщення районної ради)
11.30—12.00 год.- підбиття підсумків конкурсу імені Григорія Чубая “Молодий голос” за участю Соломії Чубай (зал засідань районної ради).
11.30—12.00 год. – круглий стіл “Як зробити маленькі містечка читаючими” за участю Катерини Немири;
Презентація-мотиваційний полілог Тетяни Пилипець “Як не зійти з розуму, коли ти бібліотекар” (читальний зал районної бібліотеки, вул. Кременецька).
ДИТЯЧА, ПІДЛІТКОВА ПРОГРАМА
колишній кінотеатр (вул. Почаївська)
12.00—13.30
Віра Правоторова (Рівне);
Надія Гуменюк (Луцьк);
Любов Пшенична (Дубно);
Тетяна Собецька (Дубно);
Олена Медведєва (Рівне);
Микола Тимчак (Дубно);
13.30– 15.00
Марія Морозенко (Київ);
Сергій Гридін (Рівне);
Ірина Мацко (Тернопіль);
Тетяна Качак (Івано-Франківськ)
МОЛОДІЖНА ТУСОВКА, СПІВАНА ПОЕЗІЯ
біля приміщення
районної ради
12.00 –13.00
– Богдан Кухта (Львів);
– Наталя Матолінець (Львів);
– Ярина Каторож (Львів);
– Дара Корній (Львів)
13.00—14.00
– Валентина Люліч (Рівне);
– Сергій Синюк (Кременець)
Зал засідань районної ради:
12.00—15.00 год.
ВОЛИНСЬКІ ГОСТІ
12.00—12.30
– Володимир Лис (Луцьк);
– Надія Гуменюк (Луцьк).
СЛОВО ТЕРНОПІЛЛЯ
12.30 –13.00
– Олександр Смик (Тернопіль);
– Сергій Синюк (Кременець)
ГОЛОСИ МИТЦІВ РІВНЕНЩИНИ
13.00—13.45
– Наталя Кириченко (Дубно);
– Ірина Баковецька (Рівне);
– Анна Лимич (Рівне);
– Антон Мельник (Дубно)
– Олена Медведєва (Рівне)
– Микола Тимчак (Дубно)
ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЬВІВ
13.45—14.15
– Любов Долик (Львів);
– Іван Гентош (Львів)
– Дара Корній (Львів)
ГОЛОС НАРОДУ
– 14.15—14.30
– Ігор Борщик (Стрийщина)
МІСЦЕВІ ТАЛАНТИ
14.30 –15.00
– Євген Гудима;
– Володимир Ящук;
– Світлана Скруха;
– Раїса Хом’як.
А тепер – щодо програми відзначення Дня молоді.
На спортмайданчику при вул. Набережній з 11 год. змагатимуться любителі пляжного волейболу і пляжного футболу.
На спортмайданчику біля приміщення служби молоді (вул. І.Франка) о 12 год. розпочнуться змагання з армреслінгу, піднімання штанги і гирі, чемпіонат міста з настільного тенісу.
У приміщенні колишнього кінотеатру, яке тепер включене до комплексу міського будинку культури (колишнього РБК), з 15 год. проводитиметься молодіжна акція «Я обираю життя» (вікторини, відеоролики, діалог з молоддю).
З 16 год. на площі Незалежності йтимуть змагання зі спортивних естафет та організовуватимуться спортивні конкурси.
А святкова концертна молодіжна програма розпочнеться о 18 год. У ній передбачені виступи колективів «Рівненської ліги сміху», хореографічного колективу з Рівного, творчо обдарованої молоді Радивилівської об’єднаної територіальної громади, силових гімнастів міста. З 21 год. розпочнеться святкова дискотека.