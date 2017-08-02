Бувало в нас спекотно і в досить давні часи

У Радивилові вже кілька днів стоїть немилосердна за нашими поняттями спека. І синоптики прогнозують надвисоку температуру та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки щонайменше до середини серпня.

«До середини місяця жодних істотних змін температурного режиму не буде», – повідомив директор Гідрометцентру при ДержНС Микола Кульбіда. Зниження температури на кілька градусів можливе після 15 серпня. «Це аномалія, але, враховуючи фактор глобального потепління, це може незабаром стати нормою для літнього періоду», – додав директор Гідрометцентру.

Слід зазначити, що в наших краях бували спекотні періоди і в ті часи, коли про глобальне потепління ще не знали.

Ось, скажімо, які враження відобразив у дорожніх нотатках 1847 року французький

письменник Оноре де Бальзак:

«Пан Гаккель представив мене своїй дружині, яка повідомила, що вони недавно перебралися в Радзивилів (Бальзак записував Radzivilof – Радзівілоф; або із подвоєнням літер l, f) з Архангельська, де пан Гаккель десять років командував тамтешньою митницею.

Ось що таке Росія. Тут ти в одну мить переносишся з крижаного клімату в південні краї.

Мені розповідали, що один православний єпископ з Іркутська, отримавши нове призначення на Волинь, невдовзі помер, не стерпівши безжалісної спеки. Він оживав, лише коли наставала зима і стовпчик термометра опускався до двадцяти градусів нижче нуля, літо ж проводив у погребі». Звісно, письменник мав на увазі, що оживав не після своєї смерті)))

Навіть у Ліни Костенко в романі «Берестечко» про рік 1651-й знайшлося місце для цього слова “спека”:

«А спека давить – як душа без сповіді».