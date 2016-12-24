“Цей рік був складний, але нам вдалося вижити”

Підсумки року – важливий етап для планування майбутнього. Яким цей рік був для Радивилівщини?

Про це розповів Микола Карапетян – міський голова Радивилова:

– Рік був складний. Перш за все складний у фінансовому плані. Робота органів місцевого самоврядування міцно пов’язана з грошима. У міського бюджету, як ви знаєте, є дохідна і видаткова частини. Важливо, щоб дохідна частина була збалансована з видатковою частиною. Як правило, у реальності це буває рідко. А до того ж ми тепер Радивилівська міська об’єднана територіальна громада (це можна вважати одним із важливих досягнень 2016 року), куди, окрім Радивилова, ще входять сільські ради Башарівка, Дружба, Немирівка, Підзамче. Бюджети, які прийняли на початку бюджетного року, залишилися у міській та сільських радах, грошей катастрофічно не вистачало. Але ми вижили й зуміли впоратися з великою кількістю роботи. Варто відмітити, що минулого року вдалося зробити більше, але й цьогоріч вдалося реалізувати багато з намічених цілей.

Зокрема, у наших селах велика проблема з питною водою, та й узагалі з водою. Пересохла річка Слонівка, яка протікає через наше місто та наш район, висохло три озера. Висохли й п’ять ставів, які є у громади. Рівень води знизився й у колодязях, свердловинах. У селі Батьків взагалі вже не було води, завозили її туди машинами. За кошти громади ми провели цього року водопровід до села Немирівка, а звідти до села Батьків всього 800 метрів, тож і там буде вода. Також активно ремонтуємо скрізь свердловини. У селі Дружба взагалі вода “пішла”, адже вміст нафти перевищує у 7 разів допустиму норму. Вочевидь, там колись зливали нафту, а тому вона потрапляє у воду, тож боротися із нестачею питної води доведеться нашій громаді й у майбутньому.

Цього року ми продовжили реконструкцію та добудову дитячого садочка, який розпочали ще в 2015-му. Плануємо, що наступного року закінчимо цей процес і завдяки цьому зменшиться черга. А кількість дітей у садочку збільшиться на сто, сформують нові групи. Також плануємо всі школи перевести на альтернативний вид опалення.

У 2017 році потрібно буде теж вирішити низку проблем. Як відомо, фінансування освіти та медицини відбувається за рахунок держбюджету. Нам на 2017-й дали державну субвенцію тільки на зарплату педагогічним та медичним працівникам. А тому будуть деякі проблеми з фінансування шкіл та медичних закладів. Усе інше: паливно-мастильні матеріали, енергоносії, оплата комунальних послуг, нарахування зарплатні спеціалістам та робітникам оплачуються з власних доходів місцевих бюджетів. Ми планували, що освіту та медицину держава профінансує нам повністю, адже вона делегує нам повноваження опікуватися ними, але й повинна їх фінансувати. А тепер кошти, які ми планували витратити на шкільну та позашкільну освіту, культурні заклади, на відновлення інфраструктури, ми повинні будемо витрачати й на ці згадані галузі. А тому грошей на все, що ми запланували і що обіцяли людям, може не вистачити. З таким бюджетом, який повинен бути у 2017 році, таким містам, як Радивилів, буде дуже непросто. Уся справа в тому, що невеликі міста не мають великої кількості супермаркетів та заправок, щоб отримати перевиконання місцевого бюджету завдяки 5-відсоткового акцизному збору. У великих містах є перевиконання бюджету, гроші лежать на депозитах, але у малих міст немає ні депозитів, ні грошей від перевиконання від бюджету. Можновладці повинні звертати більшу увагу на об’єднання територіальних громад, адже об’єднуються перш за все невеличкі міста та селища. Тому потрібно прислухатися до представників місцевого самоврядування, адже вони, як ніхто, добре знають потребу громади.

У наступному році має піднятися рівень мінімальної зарплатні до 3 200 гривень в місяць, тому виникає питання: чи зможе малий бізнес платити таку зарплатню? Тому і над вирішенням цього питання доведеться працювати, ми теж стосовно цього консультуємося з народними депутатами.

Мусимо у 2017 році працювати над інфраструктурою, щоб міг розвиватися зелений туризм у Радивилівському районі. У нас дуже хороші місця, початок гір, але туди потрібно облаштувати дороги та водопровід. А для цього необхідні кошти.

Наступного року треба буде розвивати те, що вдалося зробити цього року. У кожному мікрорайоні Радивилова є спортивний майданчик, дитячі ігрові майданчики. Наступного року їх ми плануємо облаштовувати і в селах. У селі Гаї-Лев’ятинські (це колишня Немирівська сільська рада) місцевий підприємець допоміг поставити дитячий майданчик та встановити освітлення. Хочемо налагодити й далі тісно співпрацювати з бізнесом, бо ми самі ради не дамо. Потрібно підтримувати те, що ми змогли вже зробити. Наприклад, далі облаштовувати освітлення. Ми змогли практично скрізь у Радивилові встановити вуличне освітлення. Але тут інша проблема – ми побачили за показниками енергокористування, що світла бере менше, а платимо ми за це більше. У 2002 році, використовуючи зонові лічильники, які дозволяють у різний період дня платити за різним тарифом, ми платили 6 копійок за кіловат. А зараз платимо за кіловат уже майже 2 гривні. Енергоносії, які постійно дорожчають, створюють нам постійні проблеми. І тут уже потрібно “крутитися”, розраховувати нові принципи споживання енергії.

Ми надіялися, що після створення об’єднаної територіальної громади буде новий, кращий бюджет. Однак поки що маємо тільки перестороги. Ми оптимісти й маємо надію, що можновладці переглянуть все ж таки бюджет і фінансуватимуть нашу громаду за тими принципами, які декларували. Були обіцянки Уряду та Верховної Ради про збільшення прибуткового податку та збільшення субвенцій. Це також потрібно для нашої громади, бо у наступному році хочемо реконструювати всі клуби у селах, оскільки там немає радощів, окрім клубів. Велику увагу ми хочемо приділити фельдшерсько-акушерським пунктам та амбулаторіям, щоб фельдшери та лікарі могли обслужити мешканців села й не мусили їздити в район.

Попри все, я з великою надією дивлюся у прийдешній рік. Адже як можна працювати без оптимізму? Я вірю, що нам вдасться вирішити всі проблеми. Ми будемо з усіх сил старатися, докладати всіх зусиль, щоб життя громади стало кращим та комфортнішим.

Олександр Шевчук (ОГО).