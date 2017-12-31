Церковний календар на 2018 рік

СІЧЕНЬ

1 – Різдвяний піст. День мученика Воніфатія Тарсійского. Праведної Аглаїди Римської.

2 – Передпразнество Різдва Христового. Священномученика Ігнатія Богоносця. Праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця. Новодворської і Леньковської (Новгород-Сіверської), іменованої “рятівниця потопаючих”, ікон Божої Матері.

3 – Передпразнество Різдва Христового. Мучениці Іуліанії і з нею 500 мужів та 130-ти дружин, в Нікомидії потерпілих.

4 – Передпразнество Різдва Христового. Великомучениці Анастасії Узорішительниці і мучеників Хрисогона, вчителів її, Феодотії, Євода, Евтіхіана та інших з нею постраждалих.

5 – Передпразнество Різдва Христового. Мучеників, у Криті: Феодула, Саторніна, Евпора, Геласія, Евнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда і Евареста.

6 – Різдвяний піст. Субота перед Різдвом Христовим. Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний свят-вечір).

7 – Різдво Христове (Різдво Господа нашогo Ісуса Христа). Поклоніння святих волхвів: Мельхіорa, Гаспара і Валтасара.

8 – Святки. Пам’ять святих Богоотців Іоакима і Анни. Праведного Йосипа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього. Післясвято Різдва Христового. Собор Пресвятої Богородиці.

9 – Післясвято Різдва Христового. Апостола первомученика і архідиякона Стефана.

10 – Післясвято Різдва Христового. Мучеників 20 000, в Нікомидії в церкві спалених і там же поза церквою постраждалих: Гликерія пресвітера, Зинона, Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія диякона, Індіса, Горгонія, Петра, Євфимія, мучениць Агафії, Домни, Феофілів та інших. Святки.

11 – Післясвято Різдва Христового. Мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих.

Преподобного Маркела, ігумена обителі невсипущий.

12 – Святки. Післясвято Різдва Христового. Святителя Макарія, митрополита. Мучениці Анисії Солунської.

13 – Святки. Субота Різдва Христового і перед Богоявленням. Віддання свята Різдва Христового. Преподобної Меланії Римлянки.

14 – Святки. Тиждень після Різдва Христового і перед Богоявленням. Обрізання Господнє. Святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської.

15 – Передпразнество Богоявлення. Святителя Сильвестра, папи Римського. Преставлення преподобного Серафима, Саровського чудотворця. Праведної Іуліанії Лазаревської.

16 – Передпразнество Богоявлення. Пророка Малахії. Мученика Гордія.

17 – Передпразнество Богоявлення. Собор 70 апостолів.

18 – Навечір’я Богоявлення (Хрещенський свят-вечір). Священномученика Феопемпта, єпископа Нікомидійського, і мученика Феони волхва.

19 – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє (Водохреща Господа Ісуса Христа).

20 – Субота після Богоявлення. Собор чесного і славногo Пророка, Предтечі і Хрестителя Госпoднього Іоанна.

21 – Тиждень по Богоявленню. Преподобних Георгія Хозевита і Еміліана сповідника.

Преподобної Домніка Константинопольської. Преподобного Григорія, чудотворця Печерського.

22 – Мученика Полієвкта. Святителя Филипа, чудотворця. Пророка САМЕЯ.

23 – Післясвято Богоявлення. Святителя Григорія, єпископа Нісського. Святителя Феофана, Затворника Вишенського. Преподобного Павла Комельського (Обнорського).

24 – Післясвято Богоявлення. Преподобного Феодосія Великого, спільних житій начальника. Єлецької ікони Божої Матері.

25 – Післясвято Богоявлення. Мучениці Татіани і з нею в Римі потерпілих. Святителя Сави, архієпископа Сербського. Преподобних Мартиніана і Галактіона Білоєзерського. Ікон Божої Матері, званих “Акафістна” і “Годувальниця”.

26 – Мучеників Єрмила і Стратоніка.

27 – Віддання свята Богоявлення. Преподобних отців, в Синаї і Раїфі вбитих: Ісаї, Сави, Мойсея і учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших з ними. Рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

28 – Преподобних Павла Фівейського і Іоаннa Кущника. Тиждень про митаря і фарисея.

29 – Хмарно седмиця. Поклоніння чесним веригам апостола Петра. Блаженного Максима, ієрея Тотемського.

30 – Преподобного Антонія Великого. Святого царя Феодосія. Преподобного Антонія Димського.

31 – Святителів Опанаса і Кирила, архієпіскопів Олександрійських. Преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

Багатоденний піст у січні – Різдвяний піст (багатоденний) розпочався 28 листопада 2017 року і закінчиться лише 6 .

Одноденні пости в січні – 18, 19, 24 і 26.

ЛЮТИЙ

1 – Преподобного Макарія Великого, Єгипетського. Преподобного Макарія Олександрійського. Святителя Марка, архієпископа Ефеського.

2 – Преподобного Євфимія Великого.

3 – Мученика Неофіта. Ікон Божої Матері: “Одигітрія” Ксенофська; Ктиторський; “жертву принесений”; “Втіха” Ватопедська. Преподобного Максима Грека.

4 – Тиждень про блудного сина.

5 – Священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела. Собор подільських Святих.

6 – День Преподобної Ксенії Римлянині.

7 – Святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Новосвященномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького. Ікони Божої Матері “Утамуй мої печалі”.

8 – Преподобного Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна. Мучеників Ананії пресвітера, Петра, в’язничного сторожа, і з ними 7 воїнів. Преподобного Симеона Старого.

9 – Перенесення мощей святого Іоанна Златоуста. Преподобного Петра Єгипетського.

10 – Преподобного Єфрема Сирина. Преподобного Феодосія Тотемського. Батьківська П’ятниця. Тотемського-Суморінської ікони Божої Матері.

11 – Тиждень м’ясопусний. Тиждень про страшний суд. Заговини на м’ясо. Перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

З 12 по 18 – Масляна (сирна седмиця).

12 – Собор Вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григоpія Богослова і Іоанна Златоуста.

13 – Безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениць Опанаса і дочок її: Феоктисти, Феодотії і Євдоксії.

Святителя Микити, затворника Печерського, єпископа Новгородського.

14 – Передпразнество Стрітення Господнього і мученика Трифона. Мучениці Перпетуї, мучеників Сатира, Ревоката, Саторніла, Секунда і мучениці Філіцітати.

15 – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа.

16 – Праведників Симеона і Анни пророчиці. Миколая, архієпископа Японського. Ікони “Пом’якшення злих сердець”.

17 – Всіх преподобних отців, у подвигу просіяли.

18 – Прощена неділя. Заговини на Великий піст. Мучениці Агафії. Святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Єлецької-Чернігівської, Сицилійській, або Дивногорської, і званої “Стягнення загиблих” ікон Божої Матері.

19 – Чистий понеділок. Початок Великого пісту. Преподобного Вукола, єпископа Смирнського. Великий канон Андрія Критського.

20 – Преподобного Луки Елладського.

21 – Віддання свята Стрітення Господнього. Великомученика Феодора Стратилата і пророка Захарії Серповидця з 12-ти.

22 – Мученика Никифора, з Антіохії.

23 – Священномученика Харалампія і з ним мучеників Порфирія, Ваптоса і 3-х мучениць. Ікони Божої Матері “Вогневидна”.

24 – Благовірного князя Всеволода, у Cвятому Хрещенні Гавриїла.

25 -Великий піст. Іверської ікони Божої Матері.

26 – Преподобного Мартиніана. Долісської ікони Божої Матері.

27 – Преподобного Авксентія. Равноапостола Кирила, вчителя Словенського.

28 – Віленської і Далматської ікон Божої Матері.

19 лютого – початок Великого посту.

Одноденні пости – 7, 9.

БЕРЕЗЕНЬ

1 – Мучеників Памфіла пресвітера, Валента (Уалента) диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Ієремії, Ісайї. Мучеників Перських в Мартирополі.

2 – Великомученика Феодора Тирона.

3 – Батьківська П’ятниця. Поминання покійних. Святителя Лева, папи Римського.

4 – Святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонітського. Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

Апостолів від 70-ти: Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії.

5 – Преподобного Льва, єпископа Катанського. Преподобного Агафона Печерського, в Дальніх печерах. Благовірного князя Ярослава Мудрого.

6 – Преподобного Тимофія в Сімволех. Святителя Євстафія, архієпископа Антіохійського. Козельщанської ікони Божої Матері.

7 – Знайдення мощей мучеників, іже во Євгенії. Мучеників Маврикія і 70-ти воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших.

8 – Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Ікони Божої Матері: Різдво Пресвятої Богородиці “Сокольська”.

9 – Перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі. Преподобного Еразма Печерського, в Ближніх печерах. Знайдення мощей благовірного князя Романа Углицького.

10 – Батьківська Суббота, поминання покійних. Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

11 – Межетської ікони Божої Матері. Святителя Порфирія, архієпископа Газького. Преподобного Севастіана Пошехонського. Хрестопоклонний тиждень.

12 – Преподобного Прокопія Декаполита, сповідника.

13 – Преподобного Василя сповідника. Девпетерувської ікони Божої Матері.

14 – Преподобномучениці Євдокії. Мучеників Нестора і Трівімія. Преподобного Мартирія Зеленецького.

15 – Священномученика Феодота, єпископа Киринейського. Кончина святителя Арсенія, єпископа Тверського. Святкування ікони Божої Матері “Державна”.

16 – Мучеників Евтропія, Клеоника і Василіска. Святих Зинона і Зоїла.

17 – Батьківська Субота, поминання покійних.

18 – Преподобного Іоанна Лествичника. Мученика Конона Ісаврійського. Ікони Божої Матері: “Виховання”.

19 – Мучеників 42-х у Аммореї: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Меліси, Калліста, Валт і інших з ними.

Набуття Чесного Хреста і цвяхів, царицею Єленою в Єрусалимі. Ікон Божої Матері: Ченстоховської, Шестоковської і “Благодатне небо”.

20 – Священномучеників, які в Херсонесі єпіскопствували: Василя, Єфрема, Капітона, Євгенія, Евферія, Елпідія і Агафодора. Ікони Божої Матері “Споручниця грішних”.

21 – Преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського.

22 – 40 мучеників Севастійських.

23 – Мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторин, Руфіна і інших.

24 – Святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Святителя Євфимія, чудотворця.

25 – Преподобної Марії Єгипетської. Преподобного Феофана сповідника, Сігріанского. Святителя Григорія Двоєслова, папи Римського. Преподобного Симеона Нового Богослова.

26 – Перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського. Молдавської ікони Божої Матері..

27 – Преподобного Венедикта Нурсійського.

28 – Мученика Агапія і з ним 7-ми мучеників: Пуплія, Тимол, Роміла, двох Олександрів і двох Дионисіїв.

29 – Мученика Савіна Єгипетського. Мученика Папи лікаонському.

30 – День пам’яті преподобного Олексія, чоловіка Божого.

31 – Лазарева субота. Святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.

Протягом усього березня триває Великий піст.

КВІТЕНЬ

1 – Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя. Мучеників Хрисанфа і Дарії і з ними мучеників Клавдія трибуна, Іларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Діодора пресвітера і Маріана диякона.

З 2 по 7 – Страсна седмиця.

2 – Великий понеділок. Преподобних Іоанна, Сергія, Патрикия і інших, в обителі святого Сави убієнних.

3 – Великий Вівторок. Преподобного Якова, єпископа, сповідника.

4 – Велика середа. Священномученика Василя, пресвітера Анкірського. Мучениці Дросіда Антіохійської, дочки царя Траяна.

5 – Великий Четвер, спогад Таємної Вечері. Преподобномученика Никона, єпископа і 200-від учнів його.

6 – Велика П’ятниця, спогад Страстей Господніх. Передпразнество Благовіщення Пресвятої Богородиці.

7 – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Велика субота.

8 – Світле Христове Воскресіння. Великдень. Закінчення Великого посту.

З 9 по 15 – Світла седмиця.

9 – Мучениці Матрони Солунської. Мучеників Мануїла і Феодосія.

10 – Іверської ікони Божої Матері. Преподобномучеників отців Давидо-Гареджійського.

11 – Собор преподобних отців, на Богошественній Горі Синай трудилися. Касперівської ікони Божої Матері.

12 – Преподобного Іоанна Лествичника, ігумена Синайського.

13 – Ікони Божої Матері “Живоносне Джерело”. Пам’ять оновлення (освячення) храму Пресвятої Богородиці біля Живоносного Джерела в Константинополі. Ікони Божої Матері “Почаївської”.

14 – Преподобної Марії Єгипетської.

15 – Преподобного Тита, чудотворця. Ікон “Ключ розуміння”, “Солодке Поцілунок”, Божої Матері.

16 – Преподобного Микити Сповідника, ігумена.

17 – Радониця, поминання покійних.

18 – Перенесення мощей святителя Іова. Мучеників Агафопода диякона, Феодула читця і іже з ними.

19 – Святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського. Святого равноапостола Мефодія, архієпископа Моравського, первовчителя слов’ян.

20 – Преподобного Георгія сповідника, митрополита Мелетинського. “Візантійської” ікони Божої Матері.

21 – Апостолів від 70-ти: Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та іже з ними.

22 – Святих жон-мироносиць. Мученика Євпсихія.

23 – Мучеників Терентія, Помпи, Афріканa, Максима, Зинона, Олександра, Феодорa та інших 33-x.

24 – Священномученика Антипа, єпископа Пергама азійські.

25 – Преподобного Василя сповідника, єпископа Парійського. Перенесення чесного пояса Богоматері в Царгород.

26 – Священномученика Артемона, пресвітерa Лаодикійського.

27 – Святителя Мартіна сповідника, єпископа Римського. Мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських. Віленської ікони Божої Матері.

28 – Благовірного великого князя Київського Мстислава-Феодора. Мучениць Василиси і Анастасії.

29 – Перенесення мощей мученика Оврамія Болгарського. Праведної Тавіфи.

30 – Священномученика Симеона, єпископа Персидського, і з ним мучеників Авделая і Ананії пресвітерів, Хусдазата (Усфазана) євнуха, Фусіки, Азата, мучениці Аскітреї і інших.

З 1 по 7 – Великий піст.

Одноденні пости – 18, 20, 25.

Тиждень, у якому немає посту – Світла седмиця з 8 по 14 квітня.

ТРАВЕНЬ

1 – Преподобного Іоанна, учня преподобного Григорія Декаполіта. Мучеників Віктора, Зотика, Зинона, Акіндіна і Северіана. Святителя Косми Ісповідальника, єпископа Халкідонського, і сподвижника його преподобного Авксентія.

2 – Пpеподобного Іоанна Ветхопещерника. Мучеників Феони, Христофора і Антоніна воїнів.

3 – Пpеподобного Феодора Трихіни (власянічника). Кіпрської і Кіпяжської ікон Божої Матері.

4 – Священномученика Іаннуарія єпископа і з ним мучеників Прокула, Сосса і Фавста дияконів, Дісідерія читця, Євтихія і Акутіона мирян.

5 – Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольского. Апостолів Нафанаїла, Луки та Климента.

6 – Великомученика Георгія Побідоносця.

7 – Преподобного Сави Печерського, в Ближніх печерах. Преподобного Алексія, затворника Печерського, в Ближніх печерах.

8 – Апостола і євангеліста Марка.

9 – Поминання покійних (воїнів). Віддання празника Преполовіння П’ятидесятниці.

Священномученика Василя, єпископа Амасійського.

10 – Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього. Преподобного Стефана, ігумена Печерського, єпископа Володимир-Волинського.

11 – Апостолів від 70-ти: Ясона і Сосипатра, Керкири діви та інших, з ними постраждалих. Мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.

12 – Пpеподобного Мемнона чудотворця.

13 – Апостола Якова, сина Якова, братa Іоанна Богослова.

14 – Пророка Єремії. Священномученика Макарія, митрополита Київського.

15 – Святителя Афанасія Великого, архіeпіскопа Олександрійського. Перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святому Хрещенні Романа і Давида.

16 – Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського. Ікони Божої Матері: Успіння Києво-Печерської.

17 – Свято Вознесіння Господа Бога і Спасa нашого Ісуса Христа.

18 – Великомучениці Ірини.

19 – Прaведного Іова Багатостраждального. Преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського.

20 – Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі.

21 – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Преподобного Арсенія Великого.

22 – Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських в Бар. Пророка Ісаї.

23 – Апостола Симона Зилота. Києво-Братської ікони Божої Матері.

24 – Рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів слов’янських.

25 – Віддання свята Вознесіння Господнього. Святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського. Святителя Германа, патріарха Константинопольського.

26 – Троїцька поминальна субота – день поминання покійних. Перенесення мощей преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, ігумена Пінського, Переяславського чудотворця.

27 – День Святої Трійці. П’ятидесятниця.

28 – День Святого Духа. Преподобного Пахомія Великого.

29 – Преподобного Феодора Освяченого.

30 – Апостолів від 70-ти: Андроніка і святої Іунії, помічниці його.

31 – День пам’яті святих отців семи Вселенських Соборів. Мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини, Іраклія, Павлина і Венедіма. Корецької ікони Божої Матері “Споручниця грішних”.

Одноденні пости – 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25.

ЧЕРВЕНЬ

1 – Священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

2 – Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Знайдення мощей святителя Алексія, митрополита.

3 – Равноапостолів царя Костянтина і матері його цариці Олени. Володимирської ікони Божої Матері.

4 – Мученика Василіска. Мученика Іоанна-Володимира, царя Сербського. Початок Петрового посту.

5 – Преподобного Михайла Ісповідальника, єпископа Синадського.

6 – Пpеподобного Симеона, стовпника нa Чудовій горі. Блаженної Ксенії Петербурзької.

7 – Знайдення Голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

8 – Апостолів від 70-ти: Карпа і Алфея.

9 – Священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Знайдення мощей Преподобіє Нілу Столобенського.

10 – Всіх преподобних і богоносних отців, у Святій Горі Афонській просіяли. Преподобного Микити сповідника, єпископа Халкідонського.

11 – Мучениці Феодосії, діви Тирської. Преподобномучениці Феодосії, дівиці царгородської.

12 – Преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської. Мученика Наталія.

13 – Апостола від 70-ти, Єрма. Мученика Ерме Команського.

14 – Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького.

15 – Великомученика Іоанна Нового, Сочавського.

16 – Мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли діви.

17 – Собор Білоруських святих. Пpеподобного Мефодія, ігумена Пешношського.

18 – Перенесення мощей блаженного Ігоря-Георгія, в чернецтві Гавриїла, великого князя Чернігівського і Київського. Святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Русі.

19 – Преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського. Преподобного Іларіона Нового, сповідника і ігумена Далматського.

20 – Cвященномученика Феодота Анкірського.

21 – Великомученика Феодора Стратилата.

22 – Святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

23 – Священномученика Тимофія, єпископа Пруського.

24 – Апостолів Варфоломія і Варнави.

25 – Преподобних Онуфрія Великого, Петра Афонського.

26 – Mучениці Акиліни. Святителя Тріфіллія, єпископа Левкусіі Кіпрської.

27 – Пророка Єлисея. Святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.

28 – Пророка Амоса.

29 – Святителя Тихона, єпископа Амафунтського.

30 – Мучеників Мануїла, Савела і Ісмаїла Перських. Священномученика Філоніда, єпископа Куріонського, Кіпрського.

Петрів піст – з 4 червня до 11 липня.

ЛИПЕНЬ

1 – Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. Преподобного Леонтія отрока, канонарха Печерського, в Дальніх печерах.

2 – Апостола Юди, брата Господнього. Святителя Іова, патріарха

3 – Священномученика Мефодія, єпископа Патарського.

4 – Мученика Юліана Тарсійського.

5 – Священномученика Євсевія, eпіскопа Самосатського. Мучеників Галактіона і Юліанії.

6 – Володимирської ікони Божої Матері.

7 – Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі).

8 – Преподобномучениці Февронії діви. Преподобномучениць Леоніди, Лівії та Євтропії, сирійських.

9 – Преподобного Давида Солунського.

10 – Праведної Іоанни мироносиці.

11 – Перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кира та Іоанна.

12 – Свято Петра і Павла.

13 – Собор славних і всехвальниx 12-ти апостолів.

14 – Безсрібників Косми і Даміанa, в Римі потерпілих.

15 – Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

16 – Преподобних Анатолія, в Ближніх печерах, і іншого Анатолія затворника, в Дальніх печерах, Печерських.

17 – Святителя Андрія, архієпископа Критського. Преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця.

18 – Преподобного Афанасія Афонського. Преподобномучениці великої князівни Єлисавети та інокині Варвари.

19 – Преподобного Сисоя Великого. Преподобного Сисоя, схимника Печерського, в Дальніх печерах.

20 – Пpеподобного Фоми.

21 – Явище Казанської ікони Пресвятoй Богородиці. Великомученика Прокопія.

22 – День пам’яті святих отців шести Вселенських Соборів. Священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

23 – Преподобного Антонія Києво-Печерського, начальника всіх руських ченців. Преподобного Силуана, схимника Печерського, в Дальніх печерах.

24 – Спогад дива великомучениці Євфимії всехвальнoї, імже Православ’я затвердити. Рівноапостольної Ольги.

25 – Мучеників Прокла та Іларія.

26 – Собор Архангела Гавриїла.

27 – Апостола Акіли.

28 – Рівноапостольного великого князя Володимира.

29 – Священномученика Афіногена єпископа і десяти учнів його. Мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) та Хіонії.

30 – Великомучениці Марини (Маргарити).

31 – Мученика Еміліана. Мученика Іакинфа Амастридського.

Продовження Петрового посту до 11 липня. Одноденні пости – 13, 18, 20, 25, 27.

СЕРПЕНЬ

1 – Преподобної Макрини, сестри святителя Василя Великого.

2 – День пророка Іллі.

3 – Пророка Єзекіїля.

4 – Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

5 – Почаївської ікони Божої Матері.

6 – Благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба, у святого Хрещення Романа і Давида.

Мучениці Христини. Преподобного Полікарпа, архімандрита Печерського.

7 – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.

8 – Священномученика Єрмолая, Єрмипп і Ермократa, ієреїв Нікомидійських.

9 – Великомученика і цілителя Пантелеймона.

10 – Смоленської ікони Божої Матері, Одигітрія (Провідниця).

11 – Мученика Каллініка.

12 – Апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка.

Мученика Іоанна Воїна.

13 – Передпразество Походження честниx дрeв Животворящого Хреста Господнього. Прaведного Євдокима Каппадокіяніна.

14 – Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього. Медовий Спас.

З 14 по 28 – Успенський піст.

15 – Перенесення з Єрусалима в Константинопoль мощей первoмученика архідиякона Стефана і набуття мощeй праведних Никодима, Гамалиїла і сина його Авіва.

16 – Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

17 – Семи отроків, іже во Ефесі: Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна. Преподобномучениці Євдокії.

18 – Передпразнество Преображення Господнього.

19 – Преображення Господа нaшого Ісуса Христа. Святителя Феоктиста, єпископа Чернігівського.

20 – Преподобномученика Дометія Персянина і двох учнів його.

21 – Святителя Еміліана сповідника, єпископа Кізічеського. Преподобного Григорія, іконописця Печерського, в Ближніх печерах.

22 – Апостола Матфія.

23 – Мучеників архідиякона Лаврентія, священномученика Сикста тата, Фелікіссіма і Агапіта дияконів, Романа, Римських.

24 – Mученика архідиякона Евпла.

25 – Мучеників Фотія і Аникити і багатьох із ними.

26 – Віддання свята Преображення Господнього.

27 – Передпразнество Успіння Пресвятої Богородиці. Перенесення мощей пpп. Феодосія Печерського.

28 – Успіння Пресвятої Богородиці.

29 – Перенесення з Едеси в Константинопoль Нерукотворного Образу (Убруса) Господа Ісуса Христа.

30 – Мученика Мирона пресвітера. Преподобного Аліпія, іконописця Печерського, в Ближніх печерах.

31 – Мучеників Флора і Лавра. Мучеників Єрма, Серапіона і Поліена Римських.

Успенський піст – з 14 до 27.

Одноденні пости – 1, 3, 8, 10, 29, 31 .

ВЕРЕСЕНЬ

1 – Мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників. Мучеників: Тимофія, Агапія і Теклі.

2 – Проpока Самуїла.

3 – Апостола від 70-ти, Тадея.

4 – Мучеників: Агафонік, Зотика, Феопрепія (Боголєпов), Акиндина, Северіана та інших. Священномученика Горазда, єпископа Богемського і Моравії-Сілезького.

5 – Мученика Лупа. Священномученика Іринея, єпископа Ліонського.

6 – Священномученика Євтихія, учня апостола Іоанна Богослова. Преподобного Арсенія Комельського.

7 – Повернення мощей апостола Варфоломія. Апостола Тита Критського.

8 – Стрітення Володимирської ікони Пресвятoї Богородиці. Мучеників, Адріана і Наталії та з ними 23-х.

9 – Пpеподобного Пимена Великого.

10 – Знайдення мощей преподобного Іова, ігумена і чудотворця Почаївського.

11 – Усікновення глави Пророка, Предтeчі і Хрестителя Господнього Іоанна.

12 – Перенесення мощeй благовірного князя Олександра Невського.

13 – Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці.

14 – Церковний Новий рік.

15 – Пpеподобних Антонія і Феодосія Печерських.

16 – Священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, і з ним мучеників: Феофіла диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгония, Зинона, Домни діви і Євфимія.

17 – Пророка Мойсея.

18 – Пророка Захарії і прaведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі.

19 – Спогад дива Архістратига Михайла.

20 – Передпразнество Різдва Пресвятої Богородиці.

21 – Різдво Пресвятої Богородиці.

22 – Післясвято Різдва Пресвятої Богородиці. Праведних Іоакима і Анни.

23 – Мучениць: Минодора, Митродор і Німфодора.

24 – Преподобного Силуана Афонського. Преподобної Феодори Олександрійської.

25 – Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці.

26 – Пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі (Воскресіння Словущого).

27 – Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

28 – Великомученика Микити.

29 – Великомучениці Євфимії Всехвальної.

30 – Mучениць Віри, Надії, Любові та матеpи їх Софії.

Одноденні пости – 5, 7, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 .

ЖОВТЕНЬ

1 – День пам’яті преподобного Євмена. Преподобного Іларіона Оптинського.

2 – Преподобного Алексія Зосимовського.

3 – Великомучеників Євстафія Плакіди, дружини eго Феописта і чад иx Агапія і Феописта.

3 – Mучеников і сповідників Михаїла, князя Чернігівскогo, і боярина йогo Феодора, чудотворців.

4 – Віддання свята Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.

5 – Священномученика Фоки Синопського. Пророка Йони.

6 – Зачаття чесного, славногo Пророка, Предтечі і Хрестителя Госпoдня Іоанна.

7 – Первомучениці равноапостальної Теклі.

8 – Преподобної Єфросинії Олександрійської.

9 – Преставлення апостола і євангелістa Іоанна Богослова.

10 – Мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших.

11 – Преподобного Харитона Сповідника. Собор преподобних отців Києво-Печерських, в Ближніх печерах спочивають.

12 – Преподобного Киріака пустельника.

13 – Священномученика Григорія eпіскопа, просвітителя Великої Вірменії. Святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

14 – Покров Пресвятої Богородиці.

15 – Священномученика Кіпріана, мучениці Іуcтіни і мученика Феоктиста.

16 – священномучеників Діонісія Ареопагіта, eпіскопа Афінського, Рустика пресвітерa і Елевферія диякона.

17 – Собор Казанський святих.

18 – Мучениці Харитини Амісійської.

19 – Апостола Фоми.

20 – Mучеников Сергія і Вакха.

21 – Преподобної Пелагії.

22 – Апостола Якова Алфеєва. Корсунської ікони Божої Матері.

23 – Собор Волинських святих.

24 – Апостола від 70-ти, Філіпа.

25 – Mучеников Прова, Тараха і Андроника.

26 – Іверської ікони Божої Матері.

27 – Преподобної Параскеви Сербської.

28 – День пам’яті преподобномученика Лукіана Антіохійського. Преподобного Євфимія Нового.

29 – Мученика Лонгіна сотника, при Хресті Господньому.

30 – День пам’яті пророка Осії.

31 – Апостола і євангеліста Луки.

Одноденні пости – 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 .

ЛИСТОПАД

1 – День пам’яті пророка Йоіла.

2 – Великомученика Артемія Антіохійського.

3 – Преподобного Іларіона Великого. Поминання покійних.

4 – Казанської ікони Божої Матері.

5 – Апостола Якова, брата Господнього.

6 – Мученика Арефи і з ним 4299 мучеників. Ікони Божої Матері “Всіx скорботних Радість”.

7 – Мучеників Маркіяна і Мартіpія, нотарієм Константинопольських.

8 – Спогад великого і страшного землетрусу, що був у Царгороді.

9 – Пpеподобного Нестора Літописця, Печерського, в Бліжніx печерах.

10 – Мучениці Параскеви, названої П’ятницею. Пpеподобного Іова, ігумена Почаївського.

11 – Мучеників Клавдія, Астерия, Неона і мучениці Феонілли. Преподобномучениці Анастасії Римлянині.

12 – Апостолів від 70-ти Терентія, Марка, Варсави і Артеми.

13 – Mученика Епімаха Нового.

14 – Мучениць Кірієни і Юліанії. Безсрібників і чудотворців Косми і Даміана.

15 – Преподобного Маркіяна Кирського.

16 – Mучеників Акепсіма єпископа, Йосипа пресвітерa і Аїфала диякона.

17 – Пpеподобного Іоанникія Великого. Преподобного Меркурія Печерського.

18 – Мученика Галактіона і мучениці Єпистимії.

19 – Святителя Павла, патріарха Константинопольського, іcповідника.

20 – Пpеподобного Лазаря галісійського.

21 – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

22 – Мучеників Онисифора і Порфирія. Преподобної Матрони Константинопольської.

23 – Апостолів Ераста, Олімпa, Родіона, Сосипатра, Куарто (Квартa) і Тертія.

24 – Мученика Віктора і мучениці Стефанида. Великомученика Міни Котуанського.

25 – святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

26 – Святителя Іоанна Златоуста, aрхієпископа Константинопольського.

27 – Заговини нa Різдвяний (Пилипів) піст (м’ясопуст). Апостола Пилипа.

28 – Початок Різдвяного посту. Преподобного Паїсія Величковського.

29 – Апостола і євангеліста Матвія.

30 – Святителя Григорія чудотворця. Ікони Божої Матері “Єлеоточива”.

Різдвяний піст – з 28 до 6 січня 2019 року.

Одноденні – 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 .

ГРУДЕНЬ

1 – Mученика Платона Анкірського.

2 – Преподобних Варлаама і Іоасафа, царевичa Індійського, і батька його Авнера царя.

3 – Передпразнество Введення в хрaм Пресвятої Богородиці.

4 – Введення вo храм Пресвятої Богородиці.

5 – Післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Апостолів від 70-ти Филимона і Архипа.

6 – Святителя Григорія. Благовірного вeликого князя Олександра Невського, в схимі Алексія.

7 – Великомучениці Катерини.

8 – Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.

9 – Преподобний Аліпій Стовпник.

10 – Преподобного Палладія Олександрійського. Святкування ікони Божої Матері “Знамення”.

11 – Преподобномученика і сповідника Стефана Нового.

12 – Мученика Філумена Анкірського. Mученика Парамона і з ним 370 мучеників.

13 – Апостола Андрія Первозванного.

14 – Проpока Наума.

15 – Пророка Авакума.

16 – Пророчиці Софонії. Преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського).

17 – Преподобного Іоана Дамаскіна. Bелікомучениці Варвари.

18 – Преподобного Сави Освяченого.

19 – день Миколи Чудотворця, святителя, архієпископa Мир Лікійських.

20 – Преподобного Ніла Столобенського. Преподобного Антонія сійського.

21 – Преподобного Патапа.

22 – Зачаття праведнoю Анною Пресвятої Богородиці.

23 – Святителя Іоасафа, eпископа Білгородського.

24 – Пpеподобного Данила Стовпника.

25 – Святителя Спиридона, єпіскопа Триміфунтського, чудотворця.

26 – Мучеників Євстратія, Авксентія, Євгeнія, Мардария і Ореста.

27 – Mучеників Фірса, Левківа, Каллініка.

28 – Собор Кримських святих.

29 – Проpока Аггея.

30 – Пророка Данила і трьох отрокoв: Ананія, Азарія і Мисаїла.

31 – Прославлення праведників Симеона Верхотурського. Мучеників Севастіана Медіоланського і дружини його.

Весь місяць триває Різдвяний піст.