Чим може привабити туристів Радивилівщина?

Передруковуємо текстову частину статті “Що цікавого подивитися туристу на Радивилівщині», вміщену на сайті «Радіо ТРЕК».

Райцентр Радивилів розташований за 100 кілометрів від обласного центру – Рівного

Радивилів згадували в своїх творах і листах письменники Лев Толстой і Оноре де Бальзак, Леся Українка і Улас Самчук, Козьма Прутков і Ісаак Бабель, воєначальники Михайло Кутузов і Мирон Тарнавський, тут жили друг Пушкіна – Петро Каверін, літератори, композитори.

Церква Олександра Невського

Заснована в 1867 році. Будівництво храму в місті було включене в число 100 церков, які зводилися за рахунок державної казни. Сьогодні цей храм – пам’ятка архітектури місцевого значення.

Тут є ікони художників петербурзької школи.

Наприкінці ХІХ століття в церкві зберігалися метричні книги за 1757 – 1801 роки і з 1809 року, а сповідальні відомості – з 1809 р.

Біля церкви справа похоронені: Баклановський Микола Васильович (20 грудня 1835 – 9 березня 1908), керуючий Радзивилівської митниці, Благой Володимир Іванович (1839 – 26 лютого 1895), начальник Радзивилівського митного округу, дійсний статський радник.

Дендропарк «Радивилівський»

Комплексна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована у Радивилові, між вулицями А.Міцкевича та П.Козланюка.

Площа 0,7 га. У дендропарку налічується близько 30 видів деревних та чагарникових порід. Серед них найбільшу кількість дерев становить акація (діаметр 70 см, вік 120 років).

У парку також зростають клен американський, липа, гіркокаштан, граб, ясен, дуб, береза.

Дерево гледичії

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, росте на території залізничної станції Радивилів (біля будинку чергових по станції).

Вік дерева 150 років, діаметр — 87 см, висота понад 27 м. Дерево гледичії є складовою парку, частина якого розміщена біля залізничного вокзалу.

Могила Петра Вадбольського

Князь Петро Олексійович Вадбольський був начальником Радзивилівського митного округу. Завдяки його сприянню у місті була добудована церква Олександра Невського (1873).

Похоронений у Радивилові біля цвинтарної церкви св. Павла Фівейського. Пам’ятник на могилі — у вигляді чорної мармурової плити та вертикально встановленого хреста. Виготовлений у Москві.

Козацькі Могили

Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви», відомий також як «Козацькі Могили» — комплекс пам’яток у селі Пляшева Радивилівського району. Це місце вшанування пам’яті тисяч козаків і селян, що брали участь у Берестецькій битві 1651 року під час національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

На території заповідника «Поле Берестецької битви» розташовані такі пам’ятки:

Михайлівська церква XVII ст. в якій, за переказами, бували Богдан Хмельницький, Іван Богун та інші козацькі полководці.

Церква св. Георгія Переможця. Побудована на початку XX ст., з розписами Івана Їжакевича та інших майстрів. У нижньому ярусі — саркофаг з козацькими кістками, до нього веде підземний перехід з Михайлівської церкви.

Урочище Монастирщина — козацьке кладовище XVII ст.

Урочище Гайок — місце бою трьохсот козаків, які прикривали відхід війська.

Урочище Козакова Яма — місце загибелі останнього оборонця важливого рубежу.

Урочище Козацька Переправа — місце переправи козацького війська через річку Пляшівку, об’єкт багаторічних археологічних досліджень.

Музей заповідника експонує унікальні археологічні знахідки часів Берестецької битви 1651 року. Музей працює щоденно з 9 до 18 год., без вихідних та перерв на обід.

Від Радивилів.info. Ясна річ, це суб’єктивний вибір того, хто готував статтю. Адже на Радивилівщині можуть бути цікавими для туристів і матеріали Радивилівського історичного музею, середньовічні вали Перенятинської фортеці, місця боїв Другої світової війни (найбільша танкова битва відбувалася в 1941 р. і в районі Радивилів – Ситне – Козин, а в 1944 р. фронт біля райцентру стояв 4 місяці), братське кладовище полеглих червоноармійців на околиці міста, батьківщина видатного історика-археолога Ігоря Свєшнікова (с.Хотин), древній вал колишнього Крупецького замку, будинок у селі Березини, де народився відомий поет Григорій Чубай, меморіал біля хутора Пороховня (поблизу Радивилова) на місці масової страти євреїв, могили російських, польських чиновників ХІХ – поч. ХХ століття на міському кладовищі.