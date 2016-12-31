Чим запам’ятається Радивилову рік 2016-й?

Виділимо з потоку нових, про які розповідало видання Радивилів.info, лише деякі факти.

У січні в районній бібліотеці була презентація книги «Революція Гідності. Війна» за участю письменників Миколи Пшеничного і Галини Гнатюк. Книги вручили родинам радивилівців, які загинули в АТО.

Заплановано спорудження магістральної повітряної лінії електропередач 330 кВ Луцьк – Північна – Тернопільська, який проляже через територію Радивилівського району.

27 березня в результаті виборів було сформовано Радивилівську об’єднану територіальну громаду. 24 квітня таку громаду було створено в Крупці, а 28 серпня – в Козині.

У квітні було визначено опорні загальноосвітні навчальні заклади Радивилівського району.

У квітні-травні проведено обласний літературний конкурс імені поета Григорія Чубая.

У травні Радивилівський районний будинок школяра відзначив 60-річчя.

У травні село Жовтневе перейменоване на Нова Пляшева.

У травні відкрито пам’ятний знак біля Шевченкового джерела в селі Пустоіванне.

У червні голова Радивилівської райради Володимир Кондик вивчав питання управління місцевими громадами.

У червні відзначалося 365-річчя Берестецької битви. Було урочисто відкрито пам’ятний камінь на місці ставки кримських татар у цій битві.

У липні радивилівці взяли участь в обласному фестивалі народних умільців Львівщини у Бродах. У серпні радивилівці взяли участь в етнофестивалі у Радомишлі на Житомирщині.

Незважаючи на вжиті заходи з розчистки джерел, річка Слонівка залишилася без води. До двох обезводнених ставів долучився останній – ставок колишнього фурнітурного заводу.

Вийшла з друку поетична збірка Раїса Хомяк «Полечу за кольором веселки», а Олег Слонецький випустив тиражем 10 тис. примірників третю збірку оповідань «Останній перехід».

У серпні льотчики винищувальної та бомбардувальної авіації на літаках МіГ-29 та Су-24 успішно здійснили навчальну імітаційну посадку на визначену ділянку автомобільної дороги біля села Крупець.

У серпні телеканал «Рівне-1» у прямому ефірі провів телеміст між студією і центром міста Радивилова за участю керівників району і міста.

Фірма «Радивилівмолоко» провела в серпні в Радивилові вечірній кіноперегляд у парку, а до свята Миколая організувала свято для дітей міста із врученням усім подарунків.

У вересні в Радивилові розпочало роботу бюро правової допомоги, яке надає безоплатні юридичні консультації всім верствам населення.

24 Серпня в Києві у військовому параді на Хрещатику з нагоди 25-ї річниці Незалежності України взяв участь і десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях “Humvee” (“Гамві”). Колону очолював учасник бойових дій радивилівець підполковник Микола Грицайчук.

Радивилівський спортсмен-марафонець Ігор Левчук, який раніше показував відмінні результати в марафонський забігах у Кишиневі, Києві та Варшаві, у 2016 роцівзяв участь у напівмарафонах у Чернівцях і Луцьку. Коли скласти всі дистанції офіційних забігів, то з марафонським загартуванням Ігор пробіг уже 170 кілометрів!

У жовтні відкрито спортивний майданчик у парку Радивилова.

Вироблялися непрості рішення з децентралізації в медичній, освітній галузях, сфері культури в районі.

Були й трагічні події. У травні в зоні АТО загинув воїн Микола Куліба з села Срібне, а в серпні – воїн Владислав Шемуровський з Радивилова. У жовтні в парку імені Т.Шевченка на Алеї Слави відкрито пам’ятний знак героям України, які загинули в АТО.