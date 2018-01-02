Чим запам’ятається рік, що минув

Тривало адміністративно-територіальне рефор­мування з передачею майна з власності районної ради у власність відповідних об’єднаних тери­торіальних громад. З початком 2017-го зима повернулась у наш регіон з новою силою. На розчистку вулиць були задіяні відповідні міські служби, спецтехніка…

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ЛЮТИЙ. У Радивилові, в парку імені Т.Шев­ченка, пройшло чергове свято проводів зими, яке організувала влада Радивилівської об’єднаної те­риторіальної громади.

 Сільська рада Козинської об’єднаної тери­торіальної громади (ОТГ) слідом за Радивилівською і Крупецькою створила свої відділи: фінансово-економічний; освіти, культури, туризму, молоді та спорту; земельних відносин, екології та благоустрою, державного архітектурно-будівельного контролю, економічного ро

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БЕРЕЗЕНЬ. У селі Пустоіванному Козинської об’єднаної територіальної громади було чимало іменитих гостей – до “Шевченкової криниці”, де, за переказами, зупинявся 1846 року, подорожуючи Волинню, Тарас Шевченко, приїхали рівненські письменники. Вони взяли участь в урочистій церемонії передачі Шевченківської естафети “Дорогами поета на Рівненщині” з Радивилівського району в Дубенський.

 Начальником відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради призначено Мар’яну Вижицьку.

 Зійснено реконструкцію мосту через річку Слонівку біля ставу Молодіжного. Прокладено асфальтовану дорогу від цього мосту через Лев’ятин аж до виїзду на вулицю П.Стрижака і на автотрасу на Броди.

 На сесії Радивилівської міської ради створено Радивилівську міську централізовану систему публічно-шкільних бібліотек.

 У рамках XV ювілейного сезону Першої у Рівному модної події FASHION TIME відбулися “Староволинські вечорниці”, де вперше презентовано відтворену колекцію українського автентичного одягу кінця XIX початку XX століття “Відроджено втрачене”. Її автор – голова громадської організації “Центр дослідження і відродження Волині”, засновник майстерні “Легенди Волині” (Радивилів), кандидат історичних наук Володимир Дзьобак.

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КВІТЕНЬ. На території Теслугівської школи відбувся другий етап Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді, юнацький збір “Заграва”, в якому взяли участь учні 9 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району.

 У міському будинку культури пройшов звітний концерт Радивилівської дитячої школи мистецтв імені Германа Жуковського з нагоди її 50-річного ювілею.

 У міському будинку культури відбувся великий концерт танцювальних колективів, які 25 років тому були започатковані в Радивилові хореографом, ентузіастом своєї справи Наталією Бортник.

 Учениця Башарівської школи Валентина Ясенов­ська стала одним із переможців у номінації “Естрадний вокал” Міжнародного фестивалю-конкурсу “Зірковий грамофон талантів”, що проходив у Львові.

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ТРАВЕНЬ. У радивилівському парку імені Т.Шев­ченка з нагоди відзначення Дня Перемоги відбувся святковий ретро-концерт “Перемога ціни не має”, де звучали пісні українських авторів.

 З ініціативи громадських активістів Радиви­лівщини та за підтримки Радивилівської районної ради, відділу освіти та відділу культури РДА було оголошено літературний конкурс імені Григорія Чубая “Молодий голос” на кращу добірку лірики, кращу добірку дитячих віршів та кращу підбірку бардівських пісень.

 У міському будинку культури з концертною програмою “За покликом серця” – для учасників бойових дій у зоні АТО, їх рідних і близьких – виступив театр танцю “Радик” (Радивилів).

 У міському будинку культури відбувся конкурс талановитих дітей і молоді Радивилівщини, які демонстрували перед журі і глядачами свої здібності в співі, грі на музичних інструментах, хореографії, художньому читанні віршів та гуморесок.

 Відбулося відкриття у терапевтичному (колиш­ньому) відділенні Радивилівської лікарні реабі­літаційного центру для дітей з певними обмеженими можливостями.

 На обласному фестивалі-конкурсі хорео­графічних колективів “Веселі закаблуки” серед учнів навчальних закладів Рівненщини. За одну з композицій радивилівські “Перлинки” отримали І місце, за іншу наш колектив здобув ІІІ місце.

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ЧЕРВЕНЬ. У селі Крупець на базі агрокорпорації “Крупець” відбувся черговий за кілька років День поля за участю сільськогосподарських керівників та спеціалістів з ряду господарських формувань і підприємств Рівненської, Львівської та інших областей, а також спеціалістів ряду компаній, які пропонують товари та послуги сільськогосподарського при­значення.

 У місті пройшло свято книги “Час читати”, у якому взяли участь письменники та видавці кількох об­ластей.

 Парафіяни відзначили 20-річний ювілей з часу відкриття в Радивилові Свято-Вознесенського храму Української Православної Церкви Київського патріархату.

 Пройшла історико-краєзнавча конференція “На­ціональний пантеон – “Козацькі Могили”, присвячена 50-річчю заповідника “Поле Берестецької битви”.

 На Немирівському ставу відбулися масштабні купальські забави, організовані для молоді міською радою Радивилівської ОТГ з нагоди народного свята Івана Купала.

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ЛИПЕНЬ. Гала-концертом у центрі дозвілля Радивилова (кінотеатр) відзначив свій 25-річний ювілей ветеранський вокальний клуб “Надвечір’я”, який діє при бібліотеці (тепер – міській).

 Завдяки проекту Світового банку 16 новеньких “швидких” машин марки “Сітроен” передано районним лікарням Рівненщини, у тому числі одну – Радивилівській лікарні.

 Перемігши на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв “Юні таланти України”, який проходив у Львові, ансамбль естрадного танцю “Калейдоскоп” з Радивилова отримав сетифікат для поїздки на один із творчих фестивалів у дитячому творчому таборі в болгарському місті Китен на березі Чорного моря. Там колектив здобув перемогу в творчому конкурсі “Колинове гроно”.

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СЕРПЕНЬ. Президент України своїм Указом перевів шляхом відрядження строком до шести місяців суддю Демидівського районного суду на роботу на посаді судді Радивилівського районного суду (після більш як десятимісячної вакантності посади).

 З нагоди Дня фізичної культури і спорту в Радивилівській ОТГ провели відкритий кубок міського голови Радивилова з мотокросу в селі Підлипках.

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ВЕРЕСЕНЬ. Учні Крупецької ЗОШ взяли участь у Всеукраїнському фіналі спортивно-масового заходу серед дітей “Олімпійське лелеченя”-“Olympic Moves”.

 Лауреатом Всеукраїнської акції “Герой-рятувальник року” став офіцер служби порятунку Рівненщини Володимир Коваль (Радивилів).

 Відзначив свій 90-річний ювілей кандидат медичних наук, відомий на Радивилівщині лікар-хірург і громадський діяч Іван Йосипович Дурда.

 Козинська ОТГ провела фестиваль-ярмарок “Золота осінь”.

 У Радивилівській ОТГ організували в міському парку імені Т.Шевченка урочисте вшанування освітян з нагоди їхнього професійного свята.

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ЖОВТЕНЬ. Виборці Пляшевської сільської ради взяли участь у виборах депутатів і селищного голови Демидівської селищної ОТГ сусіднього Демидівського району.

 За сприяння агрокорпорації “Крупець” облаштовано гарний дитячий майданчик у селі Підлипки Радивилівської ОТГ.

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ЛИСТОПАД. На дні діалогу з парламентом у Києві за участю Прем’єр-міністра України В.Гройсмана побував голова міської ради Радивилівської об’єднаної територіальної громади Микола Карапетян.

 У Києві на фіналі освітнього проекту “Відкривай Україну” Рівненщину пред­ставляла команда “РадоDrive” Радивилівського НВК “Школа №1 – гімназія”.

ГРУДЕНЬ. У Радивилівській міській раді перед директорами шкіл та завідуючими дошкільними навчальними закладами об’єднаної територіальної громади (ОТГ) виступив народний депутат України О.Дехтярчук: за його безпосереднього сприяння кожен із дванадцяти освітніх закладів отримав сучасну оргтехніку.

 У Народному домі міста Городка на Львівщині відбулося урочисте мистецьке свято з нагоди підбиття підсумків Року письменника Івана Низового і вручення премії І.Низового українським письменникам. Серед лауреатів – радивилівська поетеса Галина Гнатюк.

 Під кінець року Радивилівщина зазнала важкої втрати: на 55 році життя помер редактор районної газети “Прапор перемоги” Василь Семеренко, журналіст із більш як 30-річним досвідом.

(Районна газета “Прапор перемоги”).