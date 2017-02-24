Чоловічий клуб за духовними інтересами

Відзначив першу річницю з часу створення чоловічий клуб за інтересами “Академія”, який діє на території Козинської об’єднаної територіальної громади Радивилівського району і, за визначенням ОТГ на сторінці у Фейсбуці, «був створений для чоловіків, кому за 50 і в кого вища освіта, але клуб відкритий для всіх чоловіків, тому що кожен зможе знайти тут для себе нове захоплення та чоловічу пораду». Учасники клубу – колишні директори шкіл, військові, фермери, підприємці, люди різних конфесій, яким не байдужа доля нашого краю».

Очолює клуб його засновник Микола Паршин. З нагоди відзначення першої річниці з привітаннями виступили голова Радивилівської райдержадміністрації Олег Ващук, Козинський сільський голова Юрій Костюк, виконувач обов’язків старости сіл Добривода, Станіслави, Підвисоке Ганна Дзьобак, член клубу Ярослав Лівінюк, Любов Братащук.

З вітаннями виступили також гурт “Веселі молодиці” клубу села Козин (керівник Євгенія Бондар), представники Козинської музичної школи Юліанна Павлюк, Світлана Мороз, Олександр Євич та інші.