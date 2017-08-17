День Незалежності – це символ нації на кращу долю

Напередодні Дня Незалежності редакція газети «Прапор перемоги» (м.Радивилів) попросила голову Радивилівської районної ради Володимира Кондика висловитися в контексті найголовнішого державного свята щодо особистого сприйняття Незалежності.

-Це не просто один з вихідних днів, – ділиться Володимир Миколайович. – День Незалежності – це символ багаторічного прагнення до свободи. Українці – вільна нація, яка завжди боролася за свою землю. Тому цей день – це символ пам’яті, символ неско­реності. Проте це і символ надії, сподівань на кращу долю, достойне, заможне життя.

Багато хто стверджує, що після розвалу Радянського Союзу українці зупинилися у своїй боротьбі за державу. Це реваншистські радянські тези, бо за ними завжди йдуть заклики до реставрації радянського устрою. А насправді – окрім утисків, “развйорсток”, нищення вільної інтелігенції та духовенства і повного ігнорування прав людини – від радянської тоталітарної системи українці нічого не отри­мали. Усі ці заклики – це лише ще один із проявів сучасної гібридної війни.

Українці в 1991 році втратили фор­мального ворога, яким до цього була тоталітарна радянська система. І після багаторічного протистояння з цією сис­темою залишились на самоті зі своїми внутрішніми проб­лемами. А боротись із власними недоліками на порядок складніше, ніж боротися проти зовнішніх факторів та проявів тоталітарного режиму. Саме тому Незалежність має стати символом перемоги над своїми недоліками.

Національне мусить перемогти в кожній людині. Тіль­ки тоді вона відчує, що таке насправді бути вільним. Від ворожого ідеологічного нашарування, від викрив­леного інформаційного простору, від пропагандистських заяв та всього іншого. І ми рухаємося в цьому напрямку відновлення національної ідентичності.

Два українських Майдани – це спроби боротьби з внутрішнім ворогом. Українці доти будуть боронити своє, допоки всі прояви держави не стануть національними за своєю суттю.

Незалежність – це факт, але вод­ночас це мрія. Треба дещо змі­нювати акценти в сторону со­ціальної справедливості, рівних можливостей для всіх і кожного. Це також елементи Незалежності, бо від добробуту кож­ного громадянина залежить добробут держави. Тоталітарна система змінилась на олігархічну, а має змінитись на національно орієнтовану, соціально спра­ведливу, яка забезпечить однакові права та можливості для всіх. Оце і є головний внутрішній ворог, що заважає Незалежності. І ми обов’язково його подолаємо, бо український дух настільки сильний та могутній, що може змінювати системи. Ми це неодноразово доводили.

-Що б ви хотіли побажати краянам у цей день?

-Мудрості у прийняті рішень. Від цього залежить аж надто багато. Впевненості у власних силах. Мене надихають приклади молодих жителів Радивилівського району, які не бояться відкривати власну справу, відстоювати свої погляди, організовувати громадські акції та робити добрі справи. Бажаю успіхів у всіх позитивних починаннях та творчої активності.

Міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших оселях. Пам’ятайте – Україна понад усе!

Слава Україні! Героям слава!

(Газета «Прапор перемоги», №33, 2017 р.).