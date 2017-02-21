День рідної мови: вболіваємо за українську

21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови (з 2000 року), ця акція спрямована на підтримку мови як ознаки культурної приналежності особи і спрямована передусім на заохочення розвитку і збереження тих мов, які опинилися в невигідному становищі, зазнають витіснення іншими мовами.

З нагоди Дня рідної мови в бібліотеці Радивилова відбулася розмова місцевих літераторів, шанувальників української літератури і мистецтва про актуальні проблеми підтримки української мови, набуття нею значення державної, збільшення її частки на українському телебаченні і радіо, в концертно-розважальних програмах, книговидавничому процесі, розповсюдженні газет і журналів України. На зустрічі побували голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик, член Національної спілки письменників України Галина Гнатюк, радивилівські поети Євген Гудима, Надія Вечорко та інші.

Слід зазначити, що День української писемності та мови (!) відзначається щороку 9 листопада.

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А в Козинській публічно-шкільній бібліотеці, як інформує Козинська ОТГ, пройшла літературно-музична година «Дихати рідною мовою». Про красу рідної мови, її значущість говорила провідний бібліотекар Оксана Краплич. Учениці Вікторія Клічук, Тетяна Вахрушева, Дарина Воловчук, Ольга Драновська, Юліанна Павлюк та Устичук Вікторія читали вірші українських письменників про мову. Провідний бібліотекар Леся Козачук провела подорож книжково-ілюстративною виставкою. На завершення дует у складі Ю.Павлюк та Д.Воловчук виконав пісні «Присяга рідній мові», «Про Україну».

Фото Василя Семеренка (Радивилівська бібліотека) і Козинської ОТГ (Козинська бібліотека).