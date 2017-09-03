День традиційного костюма – з участю радивилівців

Третього вересня вперше в Україні у Рівному в міському парку імені Т.Шевченка (будинок культури) відбувається загальноукраїнське свято «День традиційного костюма». Дощ зранку змусив організаторів перенести святкування з площі Незалежності.

Його учасники демонструють автентичні костюми свого регіону та власні родинні скарби, що надає святу масштабу загальноукраїнської інтегруючої події. Регіональне розмаїття представлене вбранням Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Поділля, Полісся, Буковини. Найбільші колекції національного одягу репрезентовані з історичної Волині, зокрема, комплекси автентичних строїв та колекція реконструйованого одягу «Центру дослідження і відродження Волині» (місто Радивилів, Рівненщина, керівник центру Володимир Дзьобак).

Свої колекції автентичного одягу також представлять Ігор Перевертнюк, Олена Скрипка, Володимир Щибря, Богдан Петричук, Ігор Турейський, Максим Очкур, «Відкрита скриня», а унікальну добірку сучасного дитячого народного вбрання – майстерня «Аденчик-Баденчик». Історичний одяг доби Козаччини на святі продемонструє військово-історичний клуб «Курінь Печерської сотні Опанаса Предримирського».

(За публікацією газети «Голос України»). Фото з архіву видання Радивилів.info.