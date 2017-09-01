День знань покликав до здобуття професій

АВТОР · Вересень 1, 2017Переглядів 69

У перший день нового навчального року пожвавішало і в класах та виробничих майстернях Радивилівського професійно ліцею. З нагоди свята Першовересня відбулися урочистості – з виконанням Державного гімну, підняттям Державного прапора України, виголошенням присяги першокурсниками.

Зі словами привітання до учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання, всіх присутніх звернувся директор профліцею В.Колесник. Він побажав учням успішно освоювати обрані робітничі спеціальності, наполегливо готувати себе до самостійного трудового життя.

Фоторепортаж відображає деякі миті цього святкового дня.

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Наталя Мелих

Наталя Мелих

кореспондент

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