Дещо про наше життя – мовою статистики

Як поінформувало Головне управління статистики в Рівненській області, чисельність населення Радивилівського району, за оцінкою на 1 лютого 2017 р., становить 37,2 тис. осіб.

Народжуваність становить 10,8 живонароджених у розрахунку на 1000 чоловік наявного населення, а смертність – 21,8 померлих на таку ж кількість населення.

У січні – лютому 2017 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,4 тис. Домогосподарств Радивилівщини. Загальна сума призначених субсидій – 5,8 млн. грн, у т.ч. у сільській місцевості – 4,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2017 р. становив 2488 грн.

Кількість зареєстрованих безробітних у районі, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець лютого 2017 р. становила 828 осіб. У загальній кількості безробітних 61% – особи, які проживають у сільській місцевості, 48,1% – жінки, 30,9% – молодь у віці до 35 років.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в лютому 2017 р. становив 1580 грн., що дорівнює 49,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

На 1 березня 2017 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 2749 голів (на 3,9% більше, ніж на 1 березня 2016 р.), у т.ч. корів – 1919 голів (на 5,9% більше); свиней – 1200 голів (на 24,1% менше), птиці – 1003 тис.голів (на 7,9% менше).

У січні – лютому 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. Підприємствами Радивилівського району в 6,8 раза збільшено випуск овочів консервованих натуральних, у 2,8 раза – масла вершкового, у 2 рази – борошна, в 1,9 раза – молока обробленого рідкого, на 48,2% – йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, на 47,9% – сирів сичужних та плавлених, на 33,3% – круп.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2016 р. становив 262,9 тис. доларів США та в розрахунку на одну особу населення склав 7 доларів. Інвестиції надійшли з 6 країн світу. На підприємствах промисловості зосереджено 82,3% загального обсягу прямих інвестицій.

Використане фото групи “ВИДИВО”.