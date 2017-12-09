Десять днів без масових заходів

Відповідно до протоколу оперативного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Радивилівського району, у зв’язку з перевищенням епідемічного порогу на грип та гострі респіраторні інфекції, обмежено проведення спортивно-масових та культурно-видовищних заходів у навчально-виховних та позашкільних навчальних закладах Радивилівського району з 6 по 15 грудня 2017 року, терміном на 10 календарних днів, інформує сайт РДА.