Десять днів без масових заходів

Відповідно до протоколу оперативного засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Радивилівського району, у зв’язку з перевищенням епідемічного порогу на грип та гострі респіраторні інфекції, обмежено проведення спортивно-масових та культурно-видовищних заходів у навчально-виховних та позашкільних навчальних закладах Радивилівського району з 6 по 15 грудня 2017 року, терміном на 10 календарних днів, інформує сайт РДА.
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