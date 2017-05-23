Деякі сільради загаялися з об’єднанням у громади

У Радивилівському районі кілька сільських рад, які досі не об’єдналися у громади, опинилися на роздоріжжі.

Тепер же Теслугівська сільська рада приєднається до Крупецької громади. До Крупця хочуть ще дві сільради – Хотинська та Рідківська. Таке бажання вони висловили під час проведення акції «Інформаційний пункт» з консультантами проекту Пульс Рівненського регіонального відділення АМУ. (Раніше Пляшевська сільрада заявила про бажання увійти до складу Демидівської громади).

Консультант-правник Василь Курилас пояснив людям – з ким і на яких умовах краще об’єднуватись, аби громада була спроможною. Присутні висловили бажання приєднатися до потужної Крупецької громади. Адже вони користуються однією інфраструктурою – садочками, школами, дорогами. Тому готові приєднатися до сусідів.

Консультант-фінансист Людмила Кушнер нагадала, які додаткові надходження до бюджету можна отримати у разі об’єднання.

Після зустрічі такими, що не визначилися, залишились дві сільради – Сестрятинська та Бугаївська. Нині вони бачать себе в одній невеличкій громаді. Проте остаточного рішення ще немає, тому все може змінитися, повідомляє Офіс Реформ проекту ПУЛЬС, Рівненського відділення АМУ.