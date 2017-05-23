Деякі сільради загаялися з об’єднанням у громади

АВТОР · Травень 23, 2017Переглядів 143

У Радивилівському районі кілька сільських рад, які досі не об’єдналися у громади, опинилися на роздоріжжі.

Тепер же Теслугівська сільська рада приєднається до Крупецької громади. До Крупця хочуть ще дві сільради – Хотинська та Рідківська.  Таке бажання вони висловили під час проведення акції «Інформаційний пункт» з консультантами проекту Пульс Рівненського регіонального відділення АМУ. (Раніше Пляшевська сільрада заявила про бажання увійти до складу Демидівської громади).

Консультант-правник Василь Курилас пояснив людям – з ким і на яких умовах краще об’єднуватись, аби громада була спроможною. Присутні висловили бажання приєднатися до потужної Крупецької громади. Адже вони користуються однією інфраструктурою – садочками, школами, дорогами. Тому готові приєднатися до сусідів.

Консультант-фінансист Людмила Кушнер нагадала, які додаткові надходження до бюджету можна отримати у разі об’єднання.

Після зустрічі такими, що не визначилися, залишились дві сільради – Сестрятинська та Бугаївська. Нині вони бачать себе в одній невеличкій громаді. Проте остаточного рішення ще немає, тому все може змінитися, повідомляє Офіс Реформ проекту ПУЛЬС, Рівненського відділення АМУ.

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3 Responses

  1. Деякі сільради загаялися з об’єднанням у громади – ПРО РІВНЕ
    Травень 23, 2017

    […] Повідомляє сайт Радивилів Сьогодні з посиланням на radyvyliv.info. […]

  2. Деякі сільради загаялися з об’єднанням у громади – ВАРАШ СЬОГОДНІ
    Травень 23, 2017

    […] Повідомляє сайт Радивилів Сьогодні з посиланням на radyvyliv.info. […]

  3. Деякі сільради загаялися з об’єднанням у громади – ПРО ВОЛОДИМИРЕЦЬ
    Травень 23, 2017

    […] Повідомляє сайт Радивилів Сьогодні з посиланням на radyvyliv.info. […]

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