Дійсно, і в цьому пора вживати заходів на місцях

Нещодавно на розширеній нараді з головами об’єднаних територіальних громад Радивилівського району та сільськими головами виконувач ообов’язків голови районної державної адміністрації Вадим Табакера серед інших важливих питань, що обговорювалися, оголосив доручення голови Рівненської обласної державної адміністрації стосовно вжиття заходів щодо припинення публічного відтворення у закладах ресторанного господарства, підприємствах господарського транспорту, закладах культури незалежно від форм власності аудіовізуальних творів російських артистів, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

На рівні держави вже вступили в силу відповідні закони і обмеження, які регламентують також і обсяг використання російськомовного продукту, однак на Радивилівщині, як свідчить практика, далеко не всі дотримуються вимог. У районі, де процент неукраїномовного населення мізерний, організатори різноманітних дискотек і «тусовок» у барах, кафе та ресторанах, у місцях масового відпочинку людей нерідко нав’язують присутнім російськомовний репертар, у тому числі й російських співаків, які вороже ставляться до України.

Російськими піснями розвеселяють різноманітні гостини місцеві самодіяльні артисти навіть із числа культпрацівників. Під російськомовну «попсу» розучуються дитячі танці, з її використанням проводяться заходи навіть у… День незалежності України. Це в багатьох викликає справедливий внутрішній спротив, однак наша ментальна терпимість не завжди дозволяє зробити зауваження, припинити таку «хохляцьку малоросійщину», самозгубну русифікацію. А відповідні заходи й справді слід вживати, насамперед місцевій владі.