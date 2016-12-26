Ділили гроші напередодні Нового року

Сесії з питанням про затвердження бюджету на 2017 рік пройшли в ці передноворічні дні в Радивилівській районній раді, Радивилівській міській, Крупецькій і Козинській сільських об’єднаних територіальних громадах.

Депутатів найбільше непокоїло питання щодо виділення субвенцій на спільне утримання окремих бюджетних закладів, а також те, що поки що так до кінця не вирішено серйозну проблему розподілу між новоствореними громадами закладів комунальної власності.

На сесії міської ради Радивилова, як інформує сайт об’єднаної територіальної громади, найбільшу увагу було зосереджено на питаннях освіти та медицини. У Державному бюджеті обумовлено, що з 2017 року виплату зарплати технічному персоналу навчальних закладів та оплату енергоносіїв повинні взяти на себе місцеві бюджети, тому з дохідної частини, яка в радивилівському міському бюджеті складе більш як 108 мільйонів гривень, довелося і це враховувати, а ще – брати до уваги в цілому зрослі потреби освітньої та медичної галузей. Бралося до уваги, звичайно, й збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень.