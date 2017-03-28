Директора Козинської школи обирали громадою

«Опорна школа» – такі слова на слуху поряд із децентралізацією та виборами в громадах. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» директор опорної школи призначається органами місцевого самоврядування або обирається на конкурсній основі.

Козинська об’єднана територіальна громада, що на Радивилівщині, освітнього очільника обирала серед трьох претендентів: діючої в.о. Галини Смолярчук, екс-директора сусіднього закладу Анатолія Веремея та освітянина Юрія Адамського. Такі вибори в області проходили вперше. Адже учасники не тільки представляли розроблені проекти та програму розвитку, а й захищали їх. Це дало змогу зробити вибори не тільки чесними та відкритими, а й продемонструвати свої управлінські, освітянські та особистісні якості.

У голосуванні із величезним відривом перемогла Галина Смолярчук. Вона вже близько року виконує обов’язки та досягла деяких здобутків. Зокрема, Козинський НВК виграв в обласному конкурсі серед кращих опорних шкіл. В результаті заклад отримав фінансування понад 4 мільйони гривень. Провели тендер на облаштування навчальних кабінетів. Вже придбали комплекти для інтерактивного навчання, оновили меблі у кабінетах, придбали нову комп’ютерну техніку. Особлива гордість – справжній сучасний телескоп. Відтепер діти по-новому вивчають астрономію. адже зображення з телескопа можна передавати на комп’ютер.

«Нам важливо зробити школу привабливою для дітей. А щоб досягти цього, потрібно правильно обрати керівника. Такі вибори на конкурсній основі дуже важливі, адже несуть і соціальну відповідальність після підписання з ним контракту», – резюмував начальник управління і освіти Рівненської ОДА Григорій Таргонський.

http://www.rvosvita.org.ua/news/4622-direktora-kozinskoyi-shkoli-obirali-gromadoyu.html